https://ria.ru/20220701/putin-1799506243.html
Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос
Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2022
Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос
Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:56
2022-07-01T11:56
2022-07-01T12:14
общество
вциом
владимир путин
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.На вопрос "вы одобряете или не одобряете деятельность главы государства?" 78% респондентов ответили положительно, 13,4% ответили, что не одобряют.Кроме того, участников исследования спросили, доверяют ли они президенту. 81% россиян сообщили, что доверяют Путину, 15,3% граждан – не доверяют.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 20 по 26 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.
https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, вциом, владимир путин, россия
11:56 01.07.2022 (обновлено: 12:14 01.07.2022)
Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос
ВЦИОМ: работу Путина одобряют 78 процентов россиян