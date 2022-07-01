https://ria.ru/20220701/putin-1799506243.html

Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос

Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос - РИА Новости, 01.07.2022

Работу Путина одобряют 78 процентов россиян, показал опрос

Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%, следует из результатов опроса ВЦИОМ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:56

2022-07-01T11:56

2022-07-01T12:14

общество

вциом

владимир путин

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/1b/1603086346_0:1:3072:1729_1920x0_80_0_0_f640697ca5c33a411290b710661b851e.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президенту России Владимиру Путину доверяют 81% граждан, одобряют его работу 78%, следует из результатов опроса ВЦИОМ.На вопрос "вы одобряете или не одобряете деятельность главы государства?" 78% респондентов ответили положительно, 13,4% ответили, что не одобряют.Кроме того, участников исследования спросили, доверяют ли они президенту. 81% россиян сообщили, что доверяют Путину, 15,3% граждан – не доверяют.Инициативный всероссийский опрос "ВЦИОМ-Спутник" проводился с 20 по 26 июня методом телефонного интервью. В нем приняли участие 1600 граждан старше 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11200 человек), 1%.

https://ria.ru/20220630/putin-1799428973.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, вциом, владимир путин, россия