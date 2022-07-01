Рейтинг@Mail.ru
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/proverka-1799444906.html
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном - РИА Новости, 01.07.2022
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном
Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:40
2022-07-01T00:40
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронеж
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:319:3072:2047_1920x0_80_0_0_dccadbf9a754e60da7b5fbffe9a60f74.jpg
ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное управление СК.Ведомство сообщает, что 30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в рассказовскую больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции.По данным СК, 14 человек госпитализированы.Прокуратура Тамбовской области сообщала, что проконтролирует проверку кафе, которую проведут Роспотребнадзор и санитарно-эпидемиологическая станция.
https://ria.ru/20220622/dagestan-1797391346.html
тамбовская область
воронеж
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/04/1748653392_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_d8cee766e33a3e1bdcd6db2182fb51f7.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж
00:40 01.07.2022
 
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном

СК в Тамбовской области начал проверку после отравления детей и родителей на выпускном

© РИА Новости / Максим Блинов / Перейти в фотобанкАвтомобиль следственного комитета
Автомобиль следственного комитета - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Максим Блинов
Перейти в фотобанк
Автомобиль следственного комитета. Архивное фото
Читать ria.ru в
ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное управление СК.
Ведомство сообщает, что 30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в рассказовскую больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции.

"Заболевшие — выпускники СОШ №4 города Рассказово и их родители, которые накануне праздновали выпускной вечер в одном из городских кафе. Для проверки указанных сведений следственными органами следственного управления СК России по Тамбовской области начата процессуальная проверка", — говорится в сообщении.

По данным СК, 14 человек госпитализированы.
Прокуратура Тамбовской области сообщала, что проконтролирует проверку кафе, которую проведут Роспотребнадзор и санитарно-эпидемиологическая станция.
Вид на Аул Чох - РИА Новости, 1920, 22.06.2022
22 июня, 18:05
Роспотребнадзор расследует отравление 49 человек в Дагестане
 
ПроисшествияТамбовская областьСледственный комитет России (СК РФ)Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Воронеж
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала