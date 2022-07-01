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В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном

В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном - РИА Новости, 01.07.2022

В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном

Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:40

2022-07-01T00:40

2022-07-01T00:40

происшествия

тамбовская область

следственный комитет россии (ск рф)

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

воронеж

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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное управление СК.Ведомство сообщает, что 30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в рассказовскую больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции.По данным СК, 14 человек госпитализированы.Прокуратура Тамбовской области сообщала, что проконтролирует проверку кафе, которую проведут Роспотребнадзор и санитарно-эпидемиологическая станция.

https://ria.ru/20220622/dagestan-1797391346.html

тамбовская область

воронеж

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж