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В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном - РИА Новости, 01.07.2022
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном
Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:40
2022-07-01T00:40
2022-07-01T00:40
происшествия
тамбовская область
следственный комитет россии (ск рф)
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
воронеж
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ВОРОНЕЖ, 1 июл — РИА Новости. Следственный комитет начал проверку по информации об отравлении детей и родителей на выпускном в городе Рассказово Тамбовской области, сообщило региональное управление СК.Ведомство сообщает, что 30 июня в интернете появилась информация о массовом обращении в рассказовскую больницу местных жителей с признаками острой кишечной инфекции.По данным СК, 14 человек госпитализированы.Прокуратура Тамбовской области сообщала, что проконтролирует проверку кафе, которую проведут Роспотребнадзор и санитарно-эпидемиологическая станция.
https://ria.ru/20220622/dagestan-1797391346.html
тамбовская область
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, тамбовская область, следственный комитет россии (ск рф), федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), воронеж
В Тамбовской области начали проверку после отравления детей на выпускном
СК в Тамбовской области начал проверку после отравления детей и родителей на выпускном