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Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск
Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск - РИА Новости, 01.07.2022
Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск
Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск на поле боя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:32
2022-07-01T12:32
2022-07-01T12:32
специальная военная операция на украине
в мире
донбасс
украина
краматорск
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск на поле боя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Киевский режим нашел "крайних" за военные провалы ВСУ в очередном "котле" на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском котле", возбуждены уголовные дела. Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска", - сказали в ведомстве.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донбасс, украина, краматорск, вооруженные силы украины
Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск
Минобороны: киевский режим ищет "крайних" за провалы ВСУ в горском котле