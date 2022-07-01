https://ria.ru/20220701/provaly-1799521713.html

Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск

Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск - РИА Новости, 01.07.2022

Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск

Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск на поле боя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:32

2022-07-01T12:32

2022-07-01T12:32

специальная военная операция на украине

в мире

донбасс

украина

краматорск

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Киевский режим ищет "крайних" за провалы украинских войск на поле боя, сообщили в пятницу журналистам в Минобороны РФ."Киевский режим нашел "крайних" за военные провалы ВСУ в очередном "котле" на Донбассе. Так, вторым отделом управления Государственного бюро расследований Украины по городу Краматорск в отношении командования и 171 бойца 42-го батальона 57-й мотопехотной бригады, оборонявшихся в "Горском котле", возбуждены уголовные дела. Данные военнослужащие задержаны и помещены в изолятор временного содержания города Краматорска", - сказали в ведомстве.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

донбасс

украина

краматорск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, донбасс, украина, краматорск, вооруженные силы украины