https://ria.ru/20220701/protest-1799486686.html

В Кишиневе началась акция протеста оппозиции

В Кишиневе началась акция протеста оппозиции - РИА Новости, 01.07.2022

В Кишиневе началась акция протеста оппозиции

Очередная акция протеста молдавской оппозиции началась в Кишиневе, она проходит у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:38

2022-07-01T10:38

2022-07-01T10:38

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КИШИНЕВ, 1 июл – РИА Новости. Очередная акция протеста молдавской оппозиции началась в Кишиневе, она проходит у здания парламента, передает корреспондент РИА Новости.Антиправительственные митинги и пикеты стартовали еще в мае, когда в Молдавии произошло "цепное" повышение цен. Протестующие требуют отставки руководства страны и досрочных парламентских выборов. Самая массовая акция состоялась 19 июня, она прошла под девизом "За новую жизнь", на митинге собралось более 40 тысяч человек. С призывами сплотиться обращаются к гражданам оппозиционные политики – бывший президент Игорь Додон, лидер коммунистов Владимир Воронин, председатель партии "Шор" Илан Шор и другие.Пятничный митинг организован Партией социалистов. Депутаты ее парламентской фракции заявили, что акция направлена против социальной несправедливости и невыносимых условий жизни граждан. Протест проходит мирно, полиция в действия митингующих не вмешивается.Перед началом акции в беседе с корреспондентом РИА Новости организаторы отметили, что власти не предприняли никаких шагов для минимизации последствий от экономического кризиса. Напротив, ситуация за два месяца окончательно усугубилась."У нас сегодня очередное подорожание - газ стоит уже 1 тысячу долларов (за 1 тысячу кубических метров). Каждый день власти нам преподносят новые сюрпризы. На этой неделе стало известно о так называемой реформе образования, которая сократит число вузов в стране. Это те хорошие времена, которые обещала президент Майя Санду и ее ручная партия ("Действие и солидарность")?" - выразил возмущение депутат-социалист Богдан Цырдя.Молдавия столкнулась в конце весны с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220701/neft-1799444181.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, игорь додон, владимир воронин, илан шор, молдавия