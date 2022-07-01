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Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
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Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии
Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022
Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии
Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:36
2022-07-01T12:37
парламентское собрание союза беларуси и россии
белоруссия
россия
валентина матвиенко
совет федерации рф
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ производства продукции, которая есть в Белоруссии."Конкуренция - это хорошее дело, как известно, это двигатель прогресса, но между собой нам не надо устраивать конкуренцию. Если продукция производится в Беларуси, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и Беларуси, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? Нам есть над чем здесь точечно поработать, чтобы не было дублирования "где пусто, а где густо", чтобы мы друг друга дополняли и развивали новые технологии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов двух стран с руководителями регионов.По ее словам, нужны изменения в национальное законодательство. В связи с этим Матвиенко сообщила, что попросила руководителей правительства РФ "к осени подготовить и (чтобы) с осени принимать необходимые законы".
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белоруссия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф
12:36 01.07.2022 (обновлено: 12:37 01.07.2022)
 

Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии

© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Перейти в фотобанк
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ производства продукции, которая есть в Белоруссии.
"Конкуренция - это хорошее дело, как известно, это двигатель прогресса, но между собой нам не надо устраивать конкуренцию. Если продукция производится в Беларуси, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и Беларуси, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? Нам есть над чем здесь точечно поработать, чтобы не было дублирования "где пусто, а где густо", чтобы мы друг друга дополняли и развивали новые технологии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов двух стран с руководителями регионов.
По ее словам, нужны изменения в национальное законодательство. В связи с этим Матвиенко сообщила, что попросила руководителей правительства РФ "к осени подготовить и (чтобы) с осени принимать необходимые законы".
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