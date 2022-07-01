12:36 01.07.2022 (обновлено: 12:37 01.07.2022)
Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии
© Пресс-служба Совета Федерации РФ / Перейти в фотобанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ производства продукции, которая есть в Белоруссии.
"Конкуренция - это хорошее дело, как известно, это двигатель прогресса, но между собой нам не надо устраивать конкуренцию. Если продукция производится в Беларуси, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и Беларуси, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? Нам есть над чем здесь точечно поработать, чтобы не было дублирования "где пусто, а где густо", чтобы мы друг друга дополняли и развивали новые технологии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов двух стран с руководителями регионов.
По ее словам, нужны изменения в национальное законодательство. В связи с этим Матвиенко сообщила, что попросила руководителей правительства РФ "к осени подготовить и (чтобы) с осени принимать необходимые законы".