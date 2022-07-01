https://ria.ru/20220701/produktsiya-1799524309.html

Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии

Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии - РИА Новости, 01.07.2022

Матвиенко призвала избежать дублирования в России продукции из Белоруссии

Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:36

2022-07-01T12:36

2022-07-01T12:37

парламентское собрание союза беларуси и россии

белоруссия

россия

валентина матвиенко

совет федерации рф

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/09/1d/1752268909_0:0:2770:1559_1920x0_80_0_0_0b63fd42f3f0384e74d84cf3f2362185.jpg

ГРОДНО (Белоруссия), 1 июл – РИА Новости. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко просит правительство РФ к осени подготовить поправки в законодательство, которые позволят избежать дублирования в РФ производства продукции, которая есть в Белоруссии."Конкуренция - это хорошее дело, как известно, это двигатель прогресса, но между собой нам не надо устраивать конкуренцию. Если продукция производится в Беларуси, она качественная, эффективная и в полном объеме может обеспечить как рынок России, так и Беларуси, зачем нам дублировать это в России, раз мы Союзное государство? Нам есть над чем здесь точечно поработать, чтобы не было дублирования "где пусто, а где густо", чтобы мы друг друга дополняли и развивали новые технологии", - сказала спикер на встрече глав верхних палат парламентов двух стран с руководителями регионов.По ее словам, нужны изменения в национальное законодательство. В связи с этим Матвиенко сообщила, что попросила руководителей правительства РФ "к осени подготовить и (чтобы) с осени принимать необходимые законы".

https://ria.ru/20220630/protsessy-1799240854.html

белоруссия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Алёна Пава

Алёна Пава

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

белоруссия, россия, валентина матвиенко, совет федерации рф