https://ria.ru/20220701/prigovor-1799494296.html

Обвиняемым по делу об убийстве издателя газеты "Черновик" вынесли приговор

Обвиняемым по делу об убийстве издателя газеты "Черновик" вынесли приговор - РИА Новости, 01.07.2022

Обвиняемым по делу об убийстве издателя газеты "Черновик" вынесли приговор

Южный окружной военный суд в пятницу дал от 16 до 24 лет колонии четверым обвиняемым по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T11:06

2022-07-01T11:06

2022-07-01T11:11

происшествия

шамиль исаев

махачкала

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РОСТОВ-НА-ДОНУ, 1 июл - РИА Новости. Южный окружной военный суд в пятницу дал от 16 до 24 лет колонии четверым обвиняемым по делу об убийстве издателя дагестанской газеты "Черновик" Гаджимурада Камалова в 2011 году, сообщил журналистам представитель суда.Мурад Шуайбов, Магомед Хазамов, Магомед Абигасанов и Шамиль Исаев в зависимости от роли обвинялись в "организации посягательства и посягательстве на жизнь общественного деятеля, бандитизме, содействии террористической деятельности, незаконном приобретении, хранении, ношении оружия". В ходе прений гособвинитель просил суд приговорить Абигасанова к 15 годам лишения свободы, остальным трем подсудимым дать пожизненное лишение свободы."Подсудимые признаны виновными и им назначено наказание в виде лишения свободы в исправительной колонии строгого режима на срок: Исаеву (по совокупности приговоров с Лефортовским районным судом и данным приговором) - 16 лет, Абигасанову - 16 лет, Шуайбову (по совокупности приговоров с Ленинским рацонным судом Махачкалы и данным приговором) - 23 года, Хазамову (по совокупности приговоров с Кировским районным судом Махачкалы и данным приговором) - 24 года", - сказал представитель суда.По версии следствия, в 2011 году между экс-депутатом Народного собрания и вице-премьером Дагестана Исаевым и Камаловым возник конфликт из-за публикуемых последним материалов о чиновнике. В связи с этим Исаев решил "устранить" Камалова, который являлся известным в регионе журналистом с активной общественной позицией.Тогда Исаев обратился к Абигасанову, пообещав за убийство от 500 тысяч до 1 миллиона рублей, а также часть нелегального дохода от АЗС. Согласившись, Абигасанов создал банду из числа своих односельчан – Шуайбова и Хазамова. Они купили два травматических пистолета, переделанных в боевые, и пистолет Макарова. 15 декабря 2011 года, когда Камалов вышел на улицу из редакции "Черновика", Шуайбов и Хазамов подъехали к редакции и застрелили его.В октябре 2020 года дело было передано в Южный окружной военный суд.

https://ria.ru/20210403/zaderzhanie-1604098278.html

https://ria.ru/20200929/ubiystvo-1577962825.html

махачкала

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, шамиль исаев, махачкала