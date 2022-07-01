https://ria.ru/20220701/potok-1799672353.html

Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД

Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022

Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД

Никакой политической подоплёки в остановке на техобслуживание "Северного потока" нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:32

2022-07-01T18:32

2022-07-01T18:56

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северный поток

природный газ

россия

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Никакой политической подоплёки в остановке на техобслуживание "Северного потока" нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все. Это сложная техническая система, поэтому прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать", - сказал Грушко журналистам."А те страны, которые давали на них согласие и критически зависят от поставок нашего газа, должны были подумать пять раз", - добавил он.

https://ria.ru/20220627/ekspert-1798463263.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, евросоюз, северный поток, природный газ, россия