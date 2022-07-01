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Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД
Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД - РИА Новости, 01.07.2022
Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД
Никакой политической подоплёки в остановке на техобслуживание "Северного потока" нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:32
2022-07-01T18:32
2022-07-01T18:56
в мире
евросоюз
северный поток
природный газ
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Никакой политической подоплёки в остановке на техобслуживание "Северного потока" нет, заявил замглавы МИД РФ Александр Грушко."Какая политическая подоплека, если турбины находятся под санкциями, которые стоят на наших газопроводах? Если у вас есть машина и она сломалась, потому что детали под санкциями? Вот и все. Это сложная техническая система, поэтому прежде чем принимать санкции в сложных технических секторах, связанных с критической энергоструктурой, в ЕС должны были подумать", - сказал Грушко журналистам."А те страны, которые давали на них согласие и критически зависят от поставок нашего газа, должны были подумать пять раз", - добавил он.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, евросоюз, северный поток, природный газ, россия
18:32 01.07.2022 (обновлено: 18:56 01.07.2022)
Политической подоплеки в остановке "Северного потока" нет, заявил МИД
МИД: никакой политической подоплеки в остановке "Северного потока" на техобслуживание нет