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В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки
Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:23
2022-07-01T19:23
2022-07-01T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР."Противник понес крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", - рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР.
луганская народная республика
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
19:23 01.07.2022 (обновлено: 19:27 01.07.2022)
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки
Народная милиция ЛНР: ВСУ понесли большие потери при отходе из Приволья и Шипиловки