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В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки

В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки

Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:23

2022-07-01T19:23

2022-07-01T19:27

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

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вооруженные силы украины

народная милиция лнр

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР."Противник понес крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", - рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР.

луганская народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр