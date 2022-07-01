Рейтинг@Mail.ru
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/poteri-1799690502.html
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки
Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:23
2022-07-01T19:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
народная милиция лнр
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:304:3100:2048_1920x0_80_0_0_c6a4f302b0f5486268376d5713b9ddec.jpg
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР."Противник понес крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", - рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР.
луганская народная республика
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/08/1793932127_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_c17312210658fe32ab27078a7935df13.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины, народная милиция лнр
19:23 01.07.2022 (обновлено: 19:27 01.07.2022)
 
В ЛНР оценили потери ВСУ при отходе из Приволья и Шипиловки

Народная милиция ЛНР: ВСУ понесли большие потери при отходе из Приволья и Шипиловки

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военнослужащие в Донбассе
Украинские военнослужащие в Донбассе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военнослужащие в Донбассе. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска понесли большие потери в живой силе и технике при взятии силами ЛНР и РФ населенных пунктов Шипиловка и Приволье в Донбассе, сообщил представитель Народной милиции ЛНР.
"Противник понес крупные потери в живой силе и технике. Наступление союзных сил продолжается", - рассказал журналистам представитель оборонного ведомства ЛНР.
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Вчера, 15:04Инфографика
Карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине на 01.07.2022
Инфографика
Посмотреть
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныНародная милиция ЛНР
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала