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Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022
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Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии
Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022
Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии
Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:14
2022-07-01T15:36
болгария
россия
элеонора митрофанова
санкции в отношении россии
в мире
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что поставит перед руководством России вопрос о закрытии российского посольства в Софии в связи с решением этой страны о высылке 70 российских дипломатов."Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту", - сказал Песков.Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. Позже Петков сообщил, что решения своего не изменит. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными.В марте в Болгарии были объявлены persona non grata десять российских дипломатов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда говорила, что этот демарш стал уже восьмым в начатой болгарскими властями в 2019 году череде высылок наших сотрудников.
https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799546954.html
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болгария, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков
15:14 01.07.2022 (обновлено: 15:36 01.07.2022)
 
Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии

Песков заявил, что вопрос закрытия посольства в Софии будет рассматривать МИД

© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что поставит перед руководством России вопрос о закрытии российского посольства в Софии в связи с решением этой страны о высылке 70 российских дипломатов.
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"Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту", - сказал Песков.
Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. Позже Петков сообщил, что решения своего не изменит. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными.
В марте в Болгарии были объявлены persona non grata десять российских дипломатов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда говорила, что этот демарш стал уже восьмым в начатой болгарскими властями в 2019 году череде высылок наших сотрудников.
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БолгарияРоссияЭлеонора МитрофановаСанкции в отношении РоссииВ миреМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)Дмитрий Песков
 
 
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