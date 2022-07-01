15:14 01.07.2022 (обновлено: 15:36 01.07.2022)
Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии
Песков заявил, что вопрос закрытия посольства в Софии будет рассматривать МИД
© Фото : Посольство Российской Федерации в Республике Болгарии Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии
Здание Посольства Российской Федерации в Болгарии. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что поставит перед руководством России вопрос о закрытии российского посольства в Софии в связи с решением этой страны о высылке 70 российских дипломатов.
"Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту", - сказал Песков.
Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. Позже Петков сообщил, что решения своего не изменит. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными.
В марте в Болгарии были объявлены persona non grata десять российских дипломатов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда говорила, что этот демарш стал уже восьмым в начатой болгарскими властями в 2019 году череде высылок наших сотрудников.