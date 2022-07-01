https://ria.ru/20220701/posolstvo-1799592923.html

Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии

Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии - РИА Новости, 01.07.2022

Песков прокомментировал возможность закрытия посольства в Софии

Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T15:14

2022-07-01T15:14

2022-07-01T15:36

болгария

россия

элеонора митрофанова

санкции в отношении россии

в мире

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

дмитрий песков

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Вопрос о возможности закрытия посольства РФ в Болгарии будет рассматриваться МИД при необходимости докладываться президенту, сообщил РИА Новости пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.Посол РФ в Болгарии Элеонора Митрофанова ранее заявила, что поставит перед руководством России вопрос о закрытии российского посольства в Софии в связи с решением этой страны о высылке 70 российских дипломатов."Будет рассматриваться МИД и при необходимости докладываться президенту", - сказал Песков.Во вторник премьер-министр Болгарии Кирил Петков заявил о высылке 70 российских дипломатов, которые, как утверждалось, работали на спецслужбы, используя дипломатическую деятельность как прикрытие. В ответ посол РФ представила в болгарский МИД ноту с требованием отменить решение о высылке дипломатов. Срок, который РФ отвела Болгарии, чтобы та отменила свое решение, истек в 12.00 мск пятницы. Позже Петков сообщил, что решения своего не изменит. В Москве пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Софии, заявив, что меры не обязательно будут симметричными.В марте в Болгарии были объявлены persona non grata десять российских дипломатов, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова тогда говорила, что этот демарш стал уже восьмым в начатой болгарскими властями в 2019 году череде высылок наших сотрудников.

https://ria.ru/20220701/bolgariya-1799546954.html

https://ria.ru/20220406/bolgariya-1782086991.html

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

болгария, россия, элеонора митрофанова, санкции в отношении россии, в мире, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), дмитрий песков