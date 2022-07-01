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Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру - РИА Новости, 01.07.2022
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Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру
Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру - РИА Новости, 01.07.2022
Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T11:15
2022-07-01T14:56
в мире
степан бандера
дмитрий кулеба
андрей мельник
украина
германия
киев
организация украинских националистов
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ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру."У меня состоялся разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими историю заявлениями посла Украины в Германии. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело", — написал Рау в Twitter.Представитель украинского МИД Олег Николенко, в свою очередь, назвал высказывания Мельника личным мнением, не отражающим позицию ведомства.Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".Ранее Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого назвал "обиженной ливерной колбасой". Это произошло весной, после того, как Шольц заявил, что не намерен ехать с визитом в Киев, так как украинская сторона отказалась принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании и намерен извиниться лично.Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.* Экстремистская организация, запрещенная в России.
https://ria.ru/20220619/evrosoyuz-1796514016.html
https://ria.ru/20220701/bandera-1799494946.html
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в мире, степан бандера, дмитрий кулеба, андрей мельник, украина, германия, киев, организация украинских националистов, украинская повстанческая армия
11:15 01.07.2022 (обновлено: 14:56 01.07.2022)
 
Глава МИД Польши обсудил с Кулебой поведение посла, прославлявшего Бандеру

Глава МИД Польши Рау обсудил с Кулебой поведение украинского посла, прославлявшего Бандеру

© РИА Новости / ТАСС/POOL / Перейти в фотобанкМинистр иностранных дел Польши Збигнев Рау
Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / ТАСС/POOL
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Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау. Архивное фото
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ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Министр иностранных дел Польши Збигнев Рау обсудил со своим украинским коллегой Дмитрием Кулебой поведение посла Украины в Германии Андрея Мельника, прославлявшего Степана Бандеру.
"У меня состоялся разговор с моим другом, министром иностранных дел Украины Дмитрием Кулебой в связи с фальсифицирующими историю заявлениями посла Украины в Германии. Я поблагодарил министра Кулебу за быстрое публичное вмешательство в это дело", — написал Рау в Twitter.
Представитель украинского МИД Олег Николенко, в свою очередь, назвал высказывания Мельника личным мнением, не отражающим позицию ведомства.
Ранее посол Украины в Берлине Андрей Мельник в интервью журналисту из Германии, где законодательно запрещено прославление нацизма, выступил с прославлениями пособника гитлеровцев Степана Бандеры как "борца за свободу". При этом, по словам Мельника, у Бандеры не было связей с гитлеровской Германией, а массовые убийства украинскими националистами мирных поляков на Волыни и в Галиции во время Второй мировой войны объясняются тем, что и с другой стороны "было много убийств и зверств". По словам посла, "поляки хотят политизировать эту историю".
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Ранее Мельник допускал резкие высказывания в адрес канцлера Германии Олафа Шольца, которого назвал "обиженной ливерной колбасой". Это произошло весной, после того, как Шольц заявил, что не намерен ехать с визитом в Киев, так как украинская сторона отказалась принимать немецкого президента Франка-Вальтера Штайнмайера.
Позже Шольц и Владимир Зеленский провели телефонный разговор, после которого последовали визиты немецких руководителей в Киев, а 16 июня Украину посетил и сам канцлер. Мельник заявил, что сожалеет об оскорбительном высказывании и намерен извиниться лично.
Степан Бандера был лидером "Организации украинских националистов" (ОУН), одним из главных инициаторов создания боевого крыла ОУН — "Украинской повстанческой армии"*, целью которой провозглашалась борьба за независимость Украины. УПА была сформирована в октябре 1942 года. Она действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. На счету ОУН-УПА* множество преступлений, в том числе Волынская резня — массовое уничтожение польского населения Волыни в 1943 году. Тогда зверски были убиты и тысячи украинцев, отказывавшихся сотрудничать c националистами.
* Экстремистская организация, запрещенная в России.
Посол Украины в Германии Андрей Мельник - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
11:11
МИД Украины назвал слова посла Мельника о Бандере его личным мнением
 
В миреСтепан БандераДмитрий КулебаАндрей МельникУкраинаГерманияКиевОрганизация украинских националистовУкраинская повстанческая армия
 
 
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