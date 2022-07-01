https://ria.ru/20220701/posobiya-1799648435.html

ПФР увеличит размер некоторых пособий

ПФР увеличит размер некоторых пособий - РИА Новости, 01.07.2022

ПФР увеличит размер некоторых пособий

Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:21

2022-07-01T17:21

2022-07-01T17:22

общество

пенсионный фонд рф

россия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/87/1480198706_0:126:3112:1876_1920x0_80_0_0_54a30ce5c5564c5af4252fd84da17686.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного фонда России."Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении.Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.

https://ria.ru/20220629/posobie-1798885471.html

https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, пенсионный фонд рф, россия