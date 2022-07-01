Рейтинг@Mail.ru
ПФР увеличит размер некоторых пособий - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/posobiya-1799648435.html
ПФР увеличит размер некоторых пособий
ПФР увеличит размер некоторых пособий - РИА Новости, 01.07.2022
ПФР увеличит размер некоторых пособий
Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:21
2022-07-01T17:22
общество
пенсионный фонд рф
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/87/1480198706_0:126:3112:1876_1920x0_80_0_0_54a30ce5c5564c5af4252fd84da17686.jpg
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного фонда России."Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении.Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
https://ria.ru/20220629/posobie-1798885471.html
https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/148019/87/1480198706_221:0:2890:2002_1920x0_80_0_0_b862f138dbf23947790e540e5e928913.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
общество, пенсионный фонд рф, россия
17:21 01.07.2022 (обновлено: 17:22 01.07.2022)
 
ПФР увеличит размер некоторых пособий

ПФР: отдельные социальные пособия поступят россиянам в июле в повышенном размер

© РИА Новости / Тарас Литвиненко / Перейти в фотобанкСотрудница почтового отделения во время выдачи социального пособия
Сотрудница почтового отделения во время выдачи социального пособия - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Тарас Литвиненко
Перейти в фотобанк
Сотрудница почтового отделения во время выдачи социального пособия. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного фонда России.
"Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении.
Денежные купюры и монеты - РИА Новости, 1920, 29.06.2022
29 июня, 02:15
Россиянам рассказали, кто может рассчитывать на пособия в июле
Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.
Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.
Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
Пенсионный фонд РФ - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
16:23
Пенсионный фонд досрочно перечислит социальные пособия за июнь
 
ОбществоПенсионный фонд РФРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала