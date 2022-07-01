https://ria.ru/20220701/posobiya-1799648435.html
ПФР увеличит размер некоторых пособий
ПФР увеличит размер некоторых пособий - РИА Новости, 01.07.2022
ПФР увеличит размер некоторых пособий
Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:21
2022-07-01T17:21
2022-07-01T17:22
общество
пенсионный фонд рф
россия
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается на сайте Пенсионного фонда России."Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении.Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР.
https://ria.ru/20220629/posobie-1798885471.html
https://ria.ru/20220701/posobie-1799623362.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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общество, пенсионный фонд рф, россия
17:21 01.07.2022 (обновлено: 17:22 01.07.2022)
ПФР увеличит размер некоторых пособий
ПФР: отдельные социальные пособия поступят россиянам в июле в повышенном размер
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости.
Отдельные социальные пособия поступят россиянам в повышенном размере, что связано с проведенной в прошлом месяце индексацией, сообщается
на сайте Пенсионного фонда России.
"Отдельные пособия за июнь поступят получателям в повышенном размере. Это связано с проведенной в прошлом месяце индексацией прожиточного минимума, исходя из которого определяется размер некоторых выплат", - говорится в сообщении.
Прежде всего индексация коснулась ежемесячных пособий малообеспеченным семьям с детьми от 8 до 17 лет. В зависимости от установленной суммы пособия: 50%, 75% или 100% прожиточного минимума ребенка в регионе – материальная поддержка семей выросла в среднем до 6,75 – 13,5 тысяч рублей в месяц, уточнили в ведомстве.
Увеличенные выплаты также получат беременные женщины, которым назначено ежемесячное пособие, в зависимости от региона проживания пособие выросло до 6,3 – 17,3 тысячи рублей в месяц, отметили в фонде.
Согласно стандартному графику, выплата социальных пособий за предыдущий месяц осуществляется в новом месяце. Средства перечисляются через банк или через организацию почтовой связи, пояснили в ПФР
.