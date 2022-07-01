https://ria.ru/20220701/posobiya-1799454102.html

В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям - РИА Новости, 01.07.2022

В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T05:24

2022-07-01T05:24

2022-07-01T05:24

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус."Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.

https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html

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общество, мелитополь, россия, в мире, москва