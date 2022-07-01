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В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям - РИА Новости, 01.07.2022
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В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям - РИА Новости, 01.07.2022
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:24
2022-07-01T05:24
специальная военная операция на украине
общество
мелитополь
россия
в мире
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус."Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.
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общество, мелитополь, россия, в мире, москва
05:24 01.07.2022
 
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

Минобороны России: в Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВоеннослужащий в Мелитополе
Военнослужащий в Мелитополе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.

"В Мелитополе продолжается налаживание мирной жизни. Началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от Российской Федерации оказывается городским обществом инвалидов в размере 10 тысяч рублей", — сообщили в Минобороны РФ.

Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус.
"Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.
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