https://ria.ru/20220701/posobiya-1799454102.html
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям - РИА Новости, 01.07.2022
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T05:24
2022-07-01T05:24
2022-07-01T05:24
специальная военная операция на украине
общество
мелитополь
россия
в мире
москва
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798449096_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_34d8530a0efa330e7ec037571035d9fb.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус."Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.
https://ria.ru/20220701/medtsentr-1799453796.html
мелитополь
россия
москва
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/1b/1798449096_187:0:2918:2048_1920x0_80_0_0_d3cd48bbf06ea8b8426bdd8d82ab07cb.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, мелитополь, россия, в мире, москва
В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
Минобороны России: в Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В Мелитополе началась выдача денежной помощи многодетным семьям в размере 10 тысяч рублей, сообщили в Минобороны РФ.
"В Мелитополе продолжается налаживание мирной жизни. Началась выдача единовременной денежной помощи матерям-одиночкам и многодетным семьям. Помощь от Российской Федерации оказывается городским обществом инвалидов в размере 10 тысяч рублей", — сообщили в Минобороны РФ.
Для получения материальной помощи необходимо иметь паспорт с мелитопольской пропиской и необходимые документы, подтверждающие социальный статус.
"Сегодня в нашей организации выдают помощь для матерей-одиночек и многодетных семей... Пока без эксцессов. Я думаю, все получат, что все будет хорошо. Прошло сейчас уже 25 номеров, начали работать с восьми часов, принимаем где-то 20 человек в час", — приводятся в сообщении слова председателя городского общества инвалидов Альбины Демидовой.