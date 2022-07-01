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США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной - РИА Новости, 01.07.2022
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США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной - РИА Новости, 01.07.2022
США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной
США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:17
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экономика
сша
россия
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень опубликован в пятницу на сайте документов правительства США, в него не вошли палладий, платина и титан.Белый дом в конце июня сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, импортируемых из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов."Продукция из Российской Федерации... должна облагаться 35% пошлиной", - говорится в опубликованном документе.Перечень попадающей под новые тарифы продукции, импорт которой не запрещен на ввоз в США, включает более 500 наименований, в том числе минералов, продукции из древесины, различных металлов и оборудования. Вместе с тем в перечень, согласно опубликованному документу, не попали российский палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля.Согласно статистике Вашингтона, общий объем импорта попавших под новые пошлины товаров составляет 2,3 миллиарда долларов. Россия является крупнейшим экспортером палладия, по имеющейся статистике, в прошлом году объем экспорта этого металла составил 6,5 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками палладия в США являются Россия и Южная Африка.Ранее о введении 35% пошлины на российскую платину и палладий заявила Великобритания.
https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443126.html
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экономика, сша, россия, вашингтон (штат)
22:17 01.07.2022 (обновлено: 22:20 01.07.2022)
 
США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной

США перечислили товары из России с пошлиной в 35%, среди них нет палладия и титана

© AP Photo / Patrick SemanskyБелый дом, США
Белый дом, США - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Patrick Semansky
Белый дом, США. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень опубликован в пятницу на сайте документов правительства США, в него не вошли палладий, платина и титан.
Белый дом в конце июня сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, импортируемых из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов.
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"Продукция из Российской Федерации... должна облагаться 35% пошлиной", - говорится в опубликованном документе.
Перечень попадающей под новые тарифы продукции, импорт которой не запрещен на ввоз в США, включает более 500 наименований, в том числе минералов, продукции из древесины, различных металлов и оборудования. Вместе с тем в перечень, согласно опубликованному документу, не попали российский палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля.
Согласно статистике Вашингтона, общий объем импорта попавших под новые пошлины товаров составляет 2,3 миллиарда долларов. Россия является крупнейшим экспортером палладия, по имеющейся статистике, в прошлом году объем экспорта этого металла составил 6,5 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками палладия в США являются Россия и Южная Африка.
Ранее о введении 35% пошлины на российскую платину и палладий заявила Великобритания.
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