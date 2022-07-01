https://ria.ru/20220701/poshliny-1799720069.html

США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной

США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной - РИА Новости, 01.07.2022

США опубликовали список российских товаров с повышенной пошлиной

США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:17

2022-07-01T22:17

2022-07-01T22:20

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сша

россия

вашингтон (штат)

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США опубликовали список из 570 российских товаров, на которые с конца июля будут введены повышенные импортные пошлины в 35%, соответствующий перечень опубликован в пятницу на сайте документов правительства США, в него не вошли палладий, платина и титан.Белый дом в конце июня сообщил о планах повысить пошлины на 570 групп товаров, импортируемых из России, стоимостью 2,3 миллиарда долларов."Продукция из Российской Федерации... должна облагаться 35% пошлиной", - говорится в опубликованном документе.Перечень попадающей под новые тарифы продукции, импорт которой не запрещен на ввоз в США, включает более 500 наименований, в том числе минералов, продукции из древесины, различных металлов и оборудования. Вместе с тем в перечень, согласно опубликованному документу, не попали российский палладий, платина, титан, часть продукции из чугуна и никеля.Согласно статистике Вашингтона, общий объем импорта попавших под новые пошлины товаров составляет 2,3 миллиарда долларов. Россия является крупнейшим экспортером палладия, по имеющейся статистике, в прошлом году объем экспорта этого металла составил 6,5 миллиарда долларов. Крупнейшими поставщиками палладия в США являются Россия и Южная Африка.Ранее о введении 35% пошлины на российскую платину и палладий заявила Великобритания.

https://ria.ru/20220627/ukraina-1798443126.html

https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html

сша

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

экономика, сша, россия, вашингтон (штат)