https://ria.ru/20220701/poshliny-1799692907.html

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну - РИА Новости, 01.07.2022

Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну

Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3 307 рублей за тонну, кукурузы - 2 168,8... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:31

2022-07-01T19:31

2022-07-01T19:53

экономика

пшеница

министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)

пошлины

экспорт

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3 307 рублей за тонну, кукурузы - 2 168,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 404,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене 352,5 доллара, на кукурузу - при цене 322 доллара за тонну.Согласно постановлению правительства РФ, вывозные пошлины на зерно теперь будут рассчитываться в рублях. Для перевода в российскую валюту используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.В настоящее время еще действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно пошлина на экспорт пшеницы составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 117,5 доллара, кукурузы - 88,7 доллара за тонну.

https://ria.ru/20220701/zerno-1799691449.html

https://ria.ru/20220630/zerno-1799305994.html

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2022

Владимир Лаврентьев

Владимир Лаврентьев

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пошлины, экспорт