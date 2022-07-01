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Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну - РИА Новости, 01.07.2022
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Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну - РИА Новости, 01.07.2022
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну
Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3 307 рублей за тонну, кукурузы - 2 168,8... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:31
2022-07-01T19:53
экономика
пшеница
министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии)
пошлины
экспорт
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3 307 рублей за тонну, кукурузы - 2 168,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 404,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене 352,5 доллара, на кукурузу - при цене 322 доллара за тонну.Согласно постановлению правительства РФ, вывозные пошлины на зерно теперь будут рассчитываться в рублях. Для перевода в российскую валюту используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.В настоящее время еще действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно пошлина на экспорт пшеницы составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 117,5 доллара, кукурузы - 88,7 доллара за тонну.
https://ria.ru/20220701/zerno-1799691449.html
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экономика, пшеница, министерство сельского хозяйства рф (минсельхоз россии), пошлины, экспорт
19:31 01.07.2022 (обновлено: 19:53 01.07.2022)
 
Пошлина на экспорт пшеницы составит 4600 рублей за тонну

Минсельхоз: пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 июля составит 4600 рублей за тонну

© РИА Новости / Виталий Тимкив / Перейти в фотобанкПшеница
Пшеница - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Тимкив
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Пошлина на экспорт пшеницы из России с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя - 3 307 рублей за тонну, кукурузы - 2 168,8 рубля за тонну, следует из данных Минсельхоза.
Ставка экспортной пошлины на пшеницу и меслин (смесь пшеницы и ржи) рассчитана при индикативной цене 404,4 доллара за тонну, на ячмень - при цене 352,5 доллара, на кукурузу - при цене 322 доллара за тонну.
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Согласно постановлению правительства РФ, вывозные пошлины на зерно теперь будут рассчитываться в рублях. Для перевода в российскую валюту используется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.
В настоящее время еще действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно пошлина на экспорт пшеницы составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя - 117,5 доллара, кукурузы - 88,7 доллара за тонну.
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