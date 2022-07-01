https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html

Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли - РИА Новости, 01.07.2022

Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли

Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления правительства, опубликованного на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:49

2022-07-01T18:49

2022-07-01T20:08

экономика

россия

правительство рф

пошлины

владимир путин

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евросоюз

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.Также постановление продлевает на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года.По заявлению Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну. Сейчас действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно для пшеницы она составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну."Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официальном Telegram-канале.На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва перевела плату за газ от недружественных государств на рубли, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.

https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html

https://ria.ru/20220629/zerno-1798919321.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, россия, правительство рф, пошлины, владимир путин, украина, москва, евросоюз