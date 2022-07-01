https://ria.ru/20220701/poshliny-1799678158.html
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли - РИА Новости, 01.07.2022
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли
Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления правительства, опубликованного на... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:49
2022-07-01T18:49
2022-07-01T20:08
экономика
россия
правительство рф
пошлины
владимир путин
украина
москва
евросоюз
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления правительства, опубликованного на портале правовой информации.Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.Также постановление продлевает на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года.По заявлению Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну. Сейчас действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно для пшеницы она составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну."Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке", — говорится в сообщении ведомства, размещенном в официальном Telegram-канале.На фоне санкций из-за ситуации на Украине с 1 апреля Москва перевела плату за газ от недружественных государств на рубли, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС и США. Президент России Владимир Путин уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.
https://ria.ru/20220629/oon-1799111659.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, россия, правительство рф, пошлины, владимир путин, украина, москва, евросоюз
18:49 01.07.2022 (обновлено: 20:08 01.07.2022)
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно в рубли
Правительство перевело расчет экспортных пошлин на зерно и подсолнечное масло в рубли
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Расчет экспортных пошлин на зерно, подсолнечное масло и шрот в России будет осуществляться в рублях, следует из постановления
правительства, опубликованного на портале правовой информации.
Согласно документу, базовая цена для расчета пошлины на экспорт пшеницы составляет теперь 15 тысяч рублей за тонну, на ячмень, кукурузу и шрот — 13 875 рублей, на подсолнечное масло — 82,5 тысячи рублей. В формуле применяется среднеарифметический курс доллара по отношению к рублю, устанавливаемый Банком России за пять рабочих дней, предшествующих дате расчета ставки вывозной таможенной пошлины на зерновые культуры.
Также постановление продлевает на один год срок действия пошлин на экспорт подсолнечного масла, шрота и семян подсолнечника — до 31 августа 2023 года.
По заявлению Минсельхоза, пошлина на экспорт пшеницы с 6 по 12 июля включительно составит 4 600 рублей за тонну, на вывоз ячменя — 3 307 рублей за тонну, кукурузы — 2 168,8 рубля за тонну. Сейчас действуют ставки пошлин, рассчитанные в долларах: с 29 июня по 5 июля включительно для пшеницы она составляет 146,1 доллара за тонну, на вывоз ячменя — 117,5 доллара, кукурузы — 88,7 доллара за тонну.
"Принятые меры позволят поддержать экспорт продукции АПК, снизив влияние колебаний валютных курсов на размер вывозных пошлин. Кроме того, это обеспечит стабильную ценовую ситуацию на внутреннем рынке", — говорится
в сообщении ведомства, размещенном в официальном Telegram-канале.
На фоне санкций из-за ситуации на Украине
с 1 апреля Москва
перевела плату за газ от недружественных государств на рубли, чтобы уйти от расчетов в валютах ЕС
и США
. Президент России Владимир Путин
уточнил, что отказ от нового порядка оплаты будет рассматриваться как неисполнение обязательств по контрактам.