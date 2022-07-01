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В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров - РИА Новости, 01.07.2022
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В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров - РИА Новости, 01.07.2022
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:52
2022-07-01T10:08
общество
евгений федоров
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
пенсионеры
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Евгений Федоров, пишет RT.Парламентарий указал, что сейчас граждане должны уплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость две тысячи рублей. Но для пенсионеров такая сумма будет существенной тратой, подчеркнул депутат.Он также добавил, что пожилые люди часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.
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общество, евгений федоров, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, пенсионеры
06:52 01.07.2022 (обновлено: 10:08 01.07.2022)
 
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров

Депутат ГД Федоров призвал отменить пенсионерам пошлину на регистрацию наследуемого жилья

© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкДеньги
Деньги - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Владимир Трефилов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Евгений Федоров, пишет RT.
Парламентарий указал, что сейчас граждане должны уплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость две тысячи рублей. Но для пенсионеров такая сумма будет существенной тратой, подчеркнул депутат.
"В этой связи прошу вас оценить целесообразность внесения изменений в налоговое законодательство в части освобождения граждан пенсионного возраста от уплаты пошлины за государственную регистрацию прав собственности на недвижимое имущество в случае, если оно было получено ими в результате наследования", — говорится в письме Федорова.
Он также добавил, что пожилые люди часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.
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ОбществоЕвгений ФедоровАнтон КотяковМинистерство труда и социальной защиты РФ (Минтруд России)РоссияПенсионеры
 
 
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