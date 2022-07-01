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В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров - РИА Новости, 01.07.2022
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T06:52
2022-07-01T06:52
2022-07-01T10:08
общество
евгений федоров
антон котяков
министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии)
россия
пенсионеры
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России предложили освободить пенсионеров от пошлины на регистрацию жилья, полученного по наследству. С такой инициативой к главе Минтруда Антону Котякову обратился депутат Евгений Федоров, пишет RT.Парламентарий указал, что сейчас граждане должны уплатить за регистрацию прав собственности на недвижимость две тысячи рублей. Но для пенсионеров такая сумма будет существенной тратой, подчеркнул депутат.Он также добавил, что пожилые люди часто оказываются в такой ситуации после смерти супруга.
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общество, евгений федоров, антон котяков, министерство труда и социальной защиты рф (минтруд россии), россия, пенсионеры
06:52 01.07.2022 (обновлено: 10:08 01.07.2022)
В России предложили ввести новую льготу для пенсионеров
Депутат ГД Федоров призвал отменить пенсионерам пошлину на регистрацию наследуемого жилья