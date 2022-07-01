В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации
Пентагон: США с начала спецоперации отправили Украине помощь на 6,9 миллиарда долларов
© AP Photo / Johanna Geron, PoolАмериканская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон.
Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 миллиарда долларов, в том числе около 6,9 миллиарда с начала российской спецоперации.
"С 2014 года США выделили более 8,8 миллиарда долларов Украине в качестве помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.