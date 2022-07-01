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В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/pomosch-1799719551.html
В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации
В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022
В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации
США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T22:06
2022-07-01T22:06
специальная военная операция на украине
в мире
джо байден
сергей лавров
украина
россия
сша
нато
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон.Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 миллиарда долларов, в том числе около 6,9 миллиарда с начала российской спецоперации."С 2014 года США выделили более 8,8 миллиарда долларов Украине в качестве помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины
22:06 01.07.2022
 
В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации

Пентагон: США с начала спецоперации отправили Украине помощь на 6,9 миллиарда долларов

© AP Photo / Johanna Geron, PoolАмериканская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Johanna Geron, Pool
Американская военная техника на борту грузового корабля во время доставки на Украину. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон.
Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 миллиарда долларов, в том числе около 6,9 миллиарда с начала российской спецоперации.
"С 2014 года США выделили более 8,8 миллиарда долларов Украине в качестве помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.
Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДжо БайденСергей ЛавровУкраинаРоссияСШАНАТОВооруженные силы Украины
 
 
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