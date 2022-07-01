https://ria.ru/20220701/pomosch-1799719551.html

В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации

В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации - РИА Новости, 01.07.2022

В Пентагоне оценили размер помощи Украине с начала спецоперации

США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T22:06

2022-07-01T22:06

2022-07-01T22:06

специальная военная операция на украине

в мире

джо байден

сергей лавров

украина

россия

сша

нато

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ВАШИНГТОН, 1 июл - РИА Новости. США с начала спецоперации РФ отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года - на 8,8 миллиарда, сообщает Пентагон.Как говорится в распространенном сообщении пресс-службы военного ведомства, объем помощи США Украине с начала работы администрации президента Джо Байдена составил около 7,6 миллиарда долларов, в том числе около 6,9 миллиарда с начала российской спецоперации."С 2014 года США выделили более 8,8 миллиарда долларов Украине в качестве помощи в сфере безопасности", - говорится в сообщении.Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220701/pomosch-1799715291.html

украина

россия

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, джо байден, сергей лавров, украина, россия, сша, нато, вооруженные силы украины