https://ria.ru/20220701/pomosch-1799715291.html

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 820 миллионов долларов

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 820 миллионов долларов - РИА Новости, 01.07.2022

США выделят Украине новый пакет военной помощи на 820 миллионов долларов

США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T21:39

2022-07-01T21:39

2022-07-01T22:23

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ВАШИНГТОН, 1 июл — РИА Новости. США выделяют Украине новый пакет военной помощи на сумму порядка 820 миллионов долларов, сообщил журналистам пресс-секретарь американского оборонного ведомства Тодд Бриссил.По словам представителя военного ведомства, данный пакет включает в себя дополнительные боеприпасы для американских РСЗО HIMARS, два норвежских зенитно-ракетных комплекса NASAMS, до 150 тысяч 150-миллиметровых артиллерийских снарядов, а также четыре контрбатарейных радара.С начала спецоперации США отправили Украине помощи на 6,9 миллиарда долларов, с 2014 года — на 8,8 миллиардаБелый дом неоднократно подчеркивал, что считает дипломатическое урегулирование единственно возможным способом разрешения текущего конфликта на Украине, в то же время выделяя Украине все новую военную помощь. При этом накануне президент США Джо Байден подчеркнул, что его страна будет предоставлять Украине поддержку "настолько долго, насколько это потребуется".Россия направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью. Во внешнеполитическом ведомстве подчеркивали, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупреждал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/strategiya-1799119265.html

https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799448967.html

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в мире, сша, киев, министерство обороны сша, украина, джо байден, сергей лавров, дмитрий песков (спецпредставитель президента), россия, нато