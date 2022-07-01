https://ria.ru/20220701/pomosch-1799658286.html

Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ

Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022

Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ

Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:48

2022-07-01T17:48

2022-07-01T18:16

германия

евросоюз

еврокомиссия

в мире

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европа

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Отмечается, что ЕС планирует предоставить финансовую помощь в таком размере пока еще не согласовано выделение более масштабного пакета финансовой поддержки в размере 8,8 миллиарда евро (9,1 миллиарда долларов) в качестве займа из-за несогласия Германии.Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году. Позднее 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Евросоюз решил выделить помощь в 9 миллиардов евро.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799626064.html

германия

украина

европа

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Варвара Скокшина

германия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина, европа