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Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
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Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:48
2022-07-01T18:16
германия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
украина
европа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Отмечается, что ЕС планирует предоставить финансовую помощь в таком размере пока еще не согласовано выделение более масштабного пакета финансовой поддержки в размере 8,8 миллиарда евро (9,1 миллиарда долларов) в качестве займа из-за несогласия Германии.Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году. Позднее 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Евросоюз решил выделить помощь в 9 миллиардов евро.
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германия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина, европа
17:48 01.07.2022 (обновлено: 18:16 01.07.2022)
 
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ

Bloomberg: Евросоюз предложит миллиард евро для финансовой помощи Украине

© AP Photo / Virginia MayoФлаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Virginia Mayo
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.
Отмечается, что ЕС планирует предоставить финансовую помощь в таком размере пока еще не согласовано выделение более масштабного пакета финансовой поддержки в размере 8,8 миллиарда евро (9,1 миллиарда долларов) в качестве займа из-за несогласия Германии.
Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году. Позднее 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Евросоюз решил выделить помощь в 9 миллиардов евро.
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