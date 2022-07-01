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Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ - РИА Новости, 01.07.2022
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:48
2022-07-01T17:48
2022-07-01T18:16
германия
евросоюз
еврокомиссия
в мире
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европа
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Евросоюз намерен предложить финансовую помощь Украине в размере миллиарда евро (1,04 миллиарда долларов), передает агентство Блумберг со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.Отмечается, что ЕС планирует предоставить финансовую помощь в таком размере пока еще не согласовано выделение более масштабного пакета финансовой поддержки в размере 8,8 миллиарда евро (9,1 миллиарда долларов) в качестве займа из-за несогласия Германии.Ранее в мае Еврокомиссия предложила выделить стране дополнительную макрофинансовую помощь на 9 миллиардов евро в 2022 году. Позднее 24 июня премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий сообщал, что Евросоюз решил выделить помощь в 9 миллиардов евро.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
германия, евросоюз, еврокомиссия, в мире, украина, европа
17:48 01.07.2022 (обновлено: 18:16 01.07.2022)
Евросоюз предложит миллиард евро для помощи Украине, сообщили СМИ
Bloomberg: Евросоюз предложит миллиард евро для финансовой помощи Украине