https://ria.ru/20220701/pomosch-1799445626.html

Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам

Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам - РИА Новости, 01.07.2022

Польша сворачивает программы помощи украинским беженцам

Польша постепенно сворачивает программы помощи украинским беженцам. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T00:50

2022-07-01T00:50

2022-07-01T01:06

специальная военная операция на украине

в мире

польша

украина

варшава

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ВАРШАВА, 1 июл — РИА Новости. Польша постепенно сворачивает программы помощи украинским беженцам.С начала российской специальной военной операции в Польшу с Украины прибыли более 4,3 миллиона человек. Около 1,5 миллиона из них до сих пор остаются в стране.Сразу же после начала этого потока беженцев, Варшава ввела в действие для них несколько программ помощи. Кроме гуманитарной, в некоторых крупных городах республики сделали для граждан Украины бесплатным проезд в общественном транспорте и поездах, жителям Польши, принявшим украинцев в своих жилищах, стали выплачивать по 40 злотых (около девяти долларов) в сутки на человека. Последняя программа помощи изначально была рассчитана на 60 дней, но ее продлили еще на столько же. Сегодня она заканчивается.Прекращая выплачивать пособие гражданам, приютившим беженцев, власти рассчитывают на то, что украинцы начнут работать и смогут сами себя содержать. Замминистра внутренних дел и администрации республики, уполномоченный правительства по делам беженцев Павел Шефернакер заявил, что исходит из того, что "многие в состоянии адаптироваться и самостоятельно зарабатывать".По его данным, около 500 тысяч украинских беженцев, получивших номер PESEL (индивидуальный личный номер), — это люди трудоспособного возраста, и более 250 тысяч из них уже начали легальную работу.Тем не менее местные органы власти смогут продлить выплату пособия, если люди, которых приняли жители Польши, не могут работать: инвалиды, пенсионеры, беременные, женщины с детьми до года и с тремя и более детьми.Также в Польше заканчивается период бесплатного проезда для граждан Украины, в частности на поездах PKP Intercity.В Варшаве бесплатный проезд отменили еще месяц назад.При этом семь из десяти поляков хотят, чтобы находящиеся в стране украинские беженцы сами зарабатывали на жизнь, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного лабораторией IBRiS.Респондентам задали вопрос о том, на каких условиях украинские беженцы могли бы остаться в Польше вне зависимости от того, как долго будет продолжаться российская спецоперация. Можно было выбрать несколько ответов.Подавляющее большинство (70,4 процента) ответили, что украинцы, для того чтобы остаться в Польше, должны найти работу, 38,7 процента указали на необходимость отправить детей в польские школы, 27,6 процента респондентов заявили, что украинцы должны выучить польский язык, а 12,1 процента считают, что беженцы должны приобрести жилье в Польше, чтобы остаться.При этом 9,7 процента респондентов ответили, что украинцы "не должны выполнять никаких особенных условий", а 18,5 процента затруднились ответить на вопрос.

https://ria.ru/20220628/ukraina-1798850588.html

https://ria.ru/20220629/golod-1798798880.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220628/evropa-1798658997.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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в мире, польша, украина, варшава