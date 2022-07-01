03:12 01.07.2022 (обновлено: 03:21 01.07.2022)
Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты, сообщил Рогозин
Глава "Роскосмоса" Рогозин: Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты на МКС
© Фото : РоскосмосГенеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин
© Фото : Роскосмос
Генеральный директор госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин. Архивное фото
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.
В середине июня появилось распоряжение правительства о соответствующих контактах между "Роскосмосом" и НАСА.
"Да, конечно. Они ведутся по линии блока пилотируемой космонавтики госкорпорации "Роскосмос", которую возглавляет Сергей Крикалев", — уточнил Рогозин.
Он добавил, что речь идет именно о переговорах, на которые правительство дало добро в своем недавнем распоряжении. Контакты Роскосмос — НАСА по этой теме были и раньше, и на их основе "Роскосмос" подготовил предложение, направленное в правительство.
Рогозин напомнил, что сейчас в США проходит подготовку единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первой гражданкой России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от НАСА предложений по кандидатам, помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.
"После получения от американцев данной информации мы информируем правительство о том, какие кандидаты собираются в какие сроки лететь и как это будет организовано", — заключил гендиректор "Роскосмоса".
До этого Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает из-за проблем с его безопасностью, пояснил Рогозин.