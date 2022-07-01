https://ria.ru/20220701/polety-1799450480.html

Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты, сообщил Рогозин

Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты, сообщил Рогозин - РИА Новости, 01.07.2022

Россия и США начали обсуждать перекрестные полеты, сообщил Рогозин

Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил РИА Новости гендиректор... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:12

2022-07-01T03:12

2022-07-01T03:21

космос - риа наука

анна кикина

илон маск

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сша

роскосмос

наса

международная космическая станция (мкс)

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Россия и США приступили к переговорам о возобновлении перекрестных пилотируемых полетов на Международную космическую станцию, заявил РИА Новости гендиректор "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин.В середине июня появилось распоряжение правительства о соответствующих контактах между "Роскосмосом" и НАСА.Он добавил, что речь идет именно о переговорах, на которые правительство дало добро в своем недавнем распоряжении. Контакты Роскосмос — НАСА по этой теме были и раньше, и на их основе "Роскосмос" подготовил предложение, направленное в правительство.Рогозин напомнил, что сейчас в США проходит подготовку единственная девушка в российском отряде космонавтов Анна Кикина, которая может стать первой гражданкой России на американском корабле Crew Dragon. "Роскосмос", в свою очередь, ждет от НАСА предложений по кандидатам, помимо ранее заявленного астронавта Франсиско Рубио, на подготовку для дублирующего экипажа.До этого Рогозин говорил, что инициатива в вопросе о перекрестных полетах исходит от НАСА, так как американцы не хотят "терять навыки полета на российских кораблях". По его словам, сейчас "ситуация кардинально поменялась", принимать решение о перекрестных полетах преждевременно, а с кораблем Илона Маска Crew Dragon "случаются большие неприятности". Корабль Starliner Россия вообще не рассматривает из-за проблем с его безопасностью, пояснил Рогозин.

https://ria.ru/20220629/exomars-1798892498.html

https://ria.ru/20220630/mks-1799148892.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

космос - риа наука, анна кикина, илон маск, россия, сша, роскосмос, наса, международная космическая станция (мкс), dragon spacex, дмитрий рогозин