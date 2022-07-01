https://ria.ru/20220701/pogoda-1799476429.html
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.07.2022
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:47
2022-07-01T09:47
2022-07-01T09:47
общество
санкт-петербург
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора."1 июля с 13.00 до 18.00 в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, ожидается повышение температуры воздуха до 31 градуса", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.
https://ria.ru/20220701/pogoda-1799460654.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, санкт-петербург
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности
В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности из-за жары