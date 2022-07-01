https://ria.ru/20220701/pogoda-1799476429.html

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности - РИА Новости, 01.07.2022

В Петербурге объявили желтый уровень погодной опасности

"Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:47

2022-07-01T09:47

2022-07-01T09:47

общество

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. "Желтый" уровень погодной опасности, который означает потенциально опасные погодные условия, объявлен в Санкт-Петербурге из-за жары, сообщила пресс-служба администрации губернатора."1 июля с 13.00 до 18.00 в Санкт-Петербурге объявлен "желтый" уровень погодной опасности. По информации Росгидрометцентра, ожидается повышение температуры воздуха до 31 градуса", - говорится в сообщении.Городские власти просят жителей соблюдать осторожность.

https://ria.ru/20220701/pogoda-1799460654.html

санкт-петербург

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, санкт-петербург