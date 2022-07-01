https://ria.ru/20220701/pogibshiy-1799487698.html

Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2

Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022

Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2

Спасатели нашли одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2, на борту которого были трое, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:42

2022-07-01T10:42

2022-07-01T13:47

происшествия

ан-2

республика саха (якутия)

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ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2, на борту которого были трое, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Полярные авиалинии".Ранее в пятницу авиакомпания "Полярные авиалинии" сообщила, что пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе."В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2", - сказал источник.

https://ria.ru/20220630/parashyutisty-desantniki-1799147289.html

республика саха (якутия)

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Влада Копылова

Влада Копылова

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Влада Копылова

происшествия, ан-2, республика саха (якутия)