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Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022
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Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2
Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2 - РИА Новости, 01.07.2022
Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2
Спасатели нашли одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2, на борту которого были трое, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Полярные авиалинии". РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:42
2022-07-01T13:47
происшествия
ан-2
республика саха (якутия)
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ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2, на борту которого были трое, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Полярные авиалинии".Ранее в пятницу авиакомпания "Полярные авиалинии" сообщила, что пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе."В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2", - сказал источник.
https://ria.ru/20220630/parashyutisty-desantniki-1799147289.html
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происшествия, ан-2, республика саха (якутия)
10:42 01.07.2022 (обновлено: 13:47 01.07.2022)
 
Источник: спасатели нашли тело одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2

В Якутии нашли тело погибшего при крушении Ан-2, на борту которого было три человека

© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкСамолет Ан-2
Самолет Ан-2 - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Виталий Аньков
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Самолет Ан-2. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЯКУТСК, 1 июл - РИА Новости. Спасатели нашли одного погибшего в разбившемся в Якутии Ан-2, на борту которого были трое, сообщил РИА Новости источник в авиакомпании "Полярные авиалинии".
Ранее в пятницу авиакомпания "Полярные авиалинии" сообщила, что пропавший на прошлой неделе в Якутии самолет Ан-2 нашли на склоне горы в Кобяйском улусе.
"В ходе поисков обнаружено тело одного из троих находившихся в разбившемся Ан-2", - сказал источник.
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ПроисшествияАн-2Республика Саха (Якутия)
 
 
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