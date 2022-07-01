Рейтинг@Mail.ru
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/plennye-1799526801.html
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена - РИА Новости, 01.07.2022
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена
Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:41
2022-07-01T14:08
специальная военная операция на украине
в мире
украина
россия
следственный комитет россии (ск рф)
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799546707_0:0:2994:1685_1920x0_80_0_0_d51e7aecbda6f779ef519550bfe208da.jpg
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК."После обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СК добавили, что многим пленным предстоит пройти лечение осложнений, вызванных огнестрельными ранениями и переломами.Российские следователи проведут свою проверку.Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Владимира Путина с целью сохранить жизнь и здоровье российских военных, бойцов ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799546707_7:0:2738:2048_1920x0_80_0_0_e6a0d656be6a257afb2447795607d22a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:41 01.07.2022 (обновлено: 14:08 01.07.2022)
 
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена

СК: 95 процентов военнослужащих ДНР, освобожденных из плена, подверглись пыткам

© AFP 2022 / Anatolii StepanovВоеннослужащие ЛНР в украинском плену
Военнослужащие ЛНР в украинском плену - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AFP 2022 / Anatolii Stepanov
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК.
"После обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.
В СК добавили, что многим пленным предстоит пройти лечение осложнений, вызванных огнестрельными ранениями и переломами.
Российские следователи проведут свою проверку.
Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Владимира Путина с целью сохранить жизнь и здоровье российских военных, бойцов ДНР и ЛНР.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня, 17:18Инфографика
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала