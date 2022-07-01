https://ria.ru/20220701/plennye-1799526801.html

ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена

ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена - РИА Новости, 01.07.2022

ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена

Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:41

2022-07-01T12:41

2022-07-01T14:08

специальная военная операция на украине

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК."После обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СК добавили, что многим пленным предстоит пройти лечение осложнений, вызванных огнестрельными ранениями и переломами.Российские следователи проведут свою проверку.Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Владимира Путина с целью сохранить жизнь и здоровье российских военных, бойцов ДНР и ЛНР.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)