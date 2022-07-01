https://ria.ru/20220701/plennye-1799526801.html
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена - РИА Новости, 01.07.2022
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена
Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:41
2022-07-01T12:41
2022-07-01T14:08
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Большинство военнослужащих, задействованных Киевом в обмене, пытали в плену, заявили в российском СК."После обмена, совершенного 29 июня 2022 года, установлено, что 95% военных подвергались пыткам со стороны участников ВФУ, в том числе путем применения электрического тока, избиения", — говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.В СК добавили, что многим пленным предстоит пройти лечение осложнений, вызванных огнестрельными ранениями и переломами.Российские следователи проведут свою проверку.Обмен военнопленными по формуле 144 на 144 состоялся 29 июня по прямому указанию Владимира Путина с целью сохранить жизнь и здоровье российских военных, бойцов ДНР и ЛНР.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, россия, следственный комитет россии (ск рф)
12:41 01.07.2022 (обновлено: 14:08 01.07.2022)
ВСУ пытали 95% военнослужащих ДНР, освобожденных из плена
СК: 95 процентов военнослужащих ДНР, освобожденных из плена, подверглись пыткам