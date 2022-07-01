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Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента" - РИА Новости, 01.07.2022
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T03:15
2022-07-01T03:15
2022-07-01T03:34
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.
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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), москва
03:15 01.07.2022 (обновлено: 03:34 01.07.2022)
Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"
В России начала работу антиотмывочная платформа ЦБ "Знай своего клиента"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.
Закон о создании на базе Банка России
этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.
Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.
ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.
По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.