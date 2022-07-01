https://ria.ru/20220701/platforma-1799450654.html

Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"

Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента" - РИА Новости, 01.07.2022

Начала работу антиотмывочная платформа "Знай своего клиента"

В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T03:15

2022-07-01T03:15

2022-07-01T03:34

экономика

россия

центральный банк рф (цб рф)

москва

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. В России начинает полноценно работать антиотмывочная платформа на базе Центробанка "Знай своего клиента" (ЗСК). Соответствующая норма закона вступила в силу 1 июля.Закон о создании на базе Банка России этого сервиса подписали еще в конце 2021 года. Через него финорганизации в онлайн-режиме смогут получать данные об уровне риска вовлеченности в проведение подозрительных операций клиентов и их контрагентов — юридических лиц и ИП.Весной регулятор заявил о начале подключения к ЗСК всех банков в пилотном режиме. Таким образом ЦБ рассчитывал, что финорганизации смогут к дате полноценного запуска платформы проверить готовность своих программно-технических комплексов к полноценному информационному взаимодействию с ЦБ и избежать технологических проблем.ЗСК будет работать по принципу светофора: зеленый цвет — для клиентов, не вызывающих подозрений, красный — для тех, кто с очень большой вероятностью проводит сомнительные операции, желтый — это бизнес с факторами риска, которые требуют от финорганизации более подробной проработки клиента.По прогнозу Банка России, запуск ЗСК даст возможность снизить нагрузку на добросовестных предпринимателей и банки, сконцентрировав внимание последних на работе с высокорисковыми клиентами, доля которых составляет менее одного процента от общего количества зарегистрированных юрлиц и ИП.

https://ria.ru/20220701/komissiya-1799443932.html

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экономика, россия, центральный банк рф (цб рф), москва