https://ria.ru/20220701/petitsiya-1799641497.html

На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II

На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II - РИА Новости, 01.07.2022

На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II

Петиция на сайте Владимира Зеленского о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе, подписавшей указ о строительстве города, набрала более 5 тысяч... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T17:03

2022-07-01T17:03

2022-07-01T17:12

специальная военная операция на украине

украина

в мире

одесса

владимир зеленский

екатерина ii

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе, подписавшей указ о строительстве города, набрала более 5 тысяч подписей."Место памятников тиранам и убийцам украинцев на свалке", - говорится в тексте петиции.Для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тысяч голосов, на данный момент ее поддержали более 5,5 тысяч граждан Украины.

https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html

украина

одесса

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, в мире, одесса, владимир зеленский, екатерина ii, ситуация в днр и лнр