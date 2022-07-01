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На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/petitsiya-1799641497.html
На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II
На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II - РИА Новости, 01.07.2022
На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II
Петиция на сайте Владимира Зеленского о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе, подписавшей указ о строительстве города, набрала более 5 тысяч... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:03
2022-07-01T17:12
специальная военная операция на украине
украина
в мире
одесса
владимир зеленский
екатерина ii
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе, подписавшей указ о строительстве города, набрала более 5 тысяч подписей."Место памятников тиранам и убийцам украинцев на свалке", - говорится в тексте петиции.Для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тысяч голосов, на данный момент ее поддержали более 5,5 тысяч граждан Украины.
https://ria.ru/20220613/odessa-1795082705.html
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украина, в мире, одесса, владимир зеленский, екатерина ii, ситуация в днр и лнр
17:03 01.07.2022 (обновлено: 17:12 01.07.2022)
 
На сайте Зеленского появилась петиция о сносе памятника Екатерине II

Петиция о сносе памятника Екатерине II в Одессе набрала более пяти тысяч подписей

© РИА Новости / Сергей Поляков / Перейти в фотобанкПамятник российской императрице Екатерине II в Одессе
Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Поляков
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Памятник российской императрице Екатерине II в Одессе. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Петиция на сайте Владимира Зеленского о сносе памятника императрице Екатерине II в Одессе, подписавшей указ о строительстве города, набрала более 5 тысяч подписей.
"Место памятников тиранам и убийцам украинцев на свалке", - говорится в тексте петиции.
Для рассмотрения Зеленским петиция должна набрать 25 тысяч голосов, на данный момент ее поддержали более 5,5 тысяч граждан Украины.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВ миреОдессаВладимир ЗеленскийЕкатерина IIСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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