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В "Петергофе" после реставрации открыли павильон Катальной горки - РИА Новости, 01.07.2022
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Культура
https://ria.ru/20220701/petergof-1799586935.html
В "Петергофе" после реставрации открыли павильон Катальной горки
В "Петергофе" после реставрации открыли павильон Катальной горки - РИА Новости, 01.07.2022
В "Петергофе" после реставрации открыли павильон Катальной горки
Павильон Катальной горки открыли после реставрации в парке Ораниенбаум Государственного музея-заповедника "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T15:46
2022-07-01T15:46
культура
новости культуры
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кгиоп
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Павильон Катальной горки открыли после реставрации в парке Ораниенбаум Государственного музея-заповедника "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости.Это единственный сохранившийся в России памятник увеселительных сооружений XVIII века. "Катальная горка — грандиозное, удивительное в архитектурном смысле сооружение, которое Екатерина заказала итальянскому зодчему Антонио Ринальди. Для него это был вызов, потому что у Катальных горок не было архитектурных прообразов... (...) Мы знаем, что Екатерина Великая гордилась этим грандиозным сооружением. Это было одно из любимых детищ, здесь устраивались приемы во время визитов официальных лиц зарубежных государств", — говорит заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.Она также напомнила, что сегодня День реставратора и поздравила всех мастеров с праздником.Павильон Катальной горки был возведен в 1750-1774 годах. Он состоял из павильона, летней катальной горы и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Гора и колоннады были разобраны в середине XIX века. Парадные интерьеры — круглый зал, штукатурный и фарфоровый кабинеты, лестница и вестибюль — сохранили как общий художественный замысел, так и отделку 1760-1770 годов.Реставрационные работы проводились с 2019 по 2022 годы. Им предшествовала научная работа сотрудников ГМЗ "Петергоф" под контролем представителей КГИОП. В круглом зале выполнена консервация сохранившейся живописной отделки потолка, а также реставрация пола из искусственного мрамора. В штукатурном и фарфоровом кабинетах были впервые раскрыты подлинные цвета XVIII века, на основании которых восстановлено первоначальное колористическое решение интерьеров.Жемчужина павильона — фарфоровый кабинет, где на полочках-консолях с кронштейнами в виде фигурок обезьян и птиц располагаются фарфоровые фигуры. В аллегорической форме эти группы прославляют победу России в русско-турецкой войне, в частности, победу над турецким флотом в Чесменской битве (1770) и императрицу Екатерину II.Для посетителей павильон Катальной горки откроется со 2 июля.
https://ria.ru/20220627/bakhrushiny-1798533731.html
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новости культуры, екатерина ii, алла манилова, россия, санкт-петербург, кгиоп, петергоф, петергоф (музей), музеи
15:46 01.07.2022
 
В "Петергофе" после реставрации открыли павильон Катальной горки

Павильон Катальной горки открыли после реставрации в парке Ораниенбаум в "Петергофе"

© Фото : ГМЗ "Петергоф"Павильон Катальной горки в парке Ораниенбаум
Павильон Катальной горки в парке Ораниенбаум - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Фото : ГМЗ "Петергоф"
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Павильон Катальной горки открыли после реставрации в парке Ораниенбаум Государственного музея-заповедника "Петергоф", передает корреспондент РИА Новости.
Это единственный сохранившийся в России памятник увеселительных сооружений XVIII века.
"Катальная горка — грандиозное, удивительное в архитектурном смысле сооружение, которое Екатерина заказала итальянскому зодчему Антонио Ринальди. Для него это был вызов, потому что у Катальных горок не было архитектурных прообразов... (...) Мы знаем, что Екатерина Великая гордилась этим грандиозным сооружением. Это было одно из любимых детищ, здесь устраивались приемы во время визитов официальных лиц зарубежных государств", — говорит заместитель министра культуры РФ Алла Манилова.
Она также напомнила, что сегодня День реставратора и поздравила всех мастеров с праздником.
Павильон Катальной горки был возведен в 1750-1774 годах. Он состоял из павильона, летней катальной горы и крытых галерей-колоннад протяженностью около 530 метров. Гора и колоннады были разобраны в середине XIX века. Парадные интерьеры — круглый зал, штукатурный и фарфоровый кабинеты, лестница и вестибюль — сохранили как общий художественный замысел, так и отделку 1760-1770 годов.
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Жемчужина павильона — фарфоровый кабинет, где на полочках-консолях с кронштейнами в виде фигурок обезьян и птиц располагаются фарфоровые фигуры. В аллегорической форме эти группы прославляют победу России в русско-турецкой войне, в частности, победу над турецким флотом в Чесменской битве (1770) и императрицу Екатерину II.
Для посетителей павильон Катальной горки откроется со 2 июля.
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КультураНовости культурыЕкатерина IIАлла МаниловаРоссияСанкт-ПетербургКГИОППетергофПетергоф (музей)Музеи
 
 
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