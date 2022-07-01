19:29 01.07.2022 (обновлено: 20:01 01.07.2022)
В Донецке начали выдавать российские паспорта
МВД ДНР: в столице республики началась выдача паспортов России
Российские паспорта жителей Донбасса. Архивное фото
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР.
"С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Аналогичные меры принимаются и в других регионах, освобожденных в рамках спецоперации, в частности, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.