Рейтинг@Mail.ru
В Донецке начали выдавать российские паспорта - РИА Новости, 01.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html
В Донецке начали выдавать российские паспорта
В Донецке начали выдавать российские паспорта - РИА Новости, 01.07.2022
В Донецке начали выдавать российские паспорта
С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:29
2022-07-01T20:01
донецкая народная республика
россия
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794759367_0:121:3212:1928_1920x0_80_0_0_352bce3638145e09993106d1f7dca57c.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР."С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Аналогичные меры принимаются и в других регионах, освобожденных в рамках спецоперации, в частности, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
https://ria.ru/20220614/pasport-1795173218.html
донецкая народная республика
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/0b/1794759367_24:0:2755:2048_1920x0_80_0_0_80d7b03fa6c0e517bfa652102505111c.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
донецкая народная республика, россия, в мире
19:29 01.07.2022 (обновлено: 20:01 01.07.2022)
 
В Донецке начали выдавать российские паспорта

МВД ДНР: в столице республики началась выдача паспортов России

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские паспорта жителей Донбасса
Российские паспорта жителей Донбасса - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Российские паспорта жителей Донбасса. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР.
"С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации", — отметили в ведомстве.
Аналогичные меры принимаются и в других регионах, освобожденных в рамках спецоперации, в частности, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.
С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.
Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.
Паспорта России, Донецкой Народной Республики и Украины - РИА Новости, 1920, 14.06.2022
14 июня, 12:50Специальная военная операция на Украине
Запорожские власти заявили о месячных очередях за российскими паспортами
 
Донецкая Народная РеспубликаРоссияВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала