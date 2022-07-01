https://ria.ru/20220701/pasporta-1799692047.html

В Донецке начали выдавать российские паспорта

В Донецке начали выдавать российские паспорта - РИА Новости, 01.07.2022

В Донецке начали выдавать российские паспорта

С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:29

2022-07-01T19:29

2022-07-01T20:01

донецкая народная республика

россия

в мире

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. С июля в Донецке началась выдача российских паспортов, сообщило МВД ДНР."С июля в столице Донецкой Народной Республики началась выдача паспортов Российской Федерации", — отметили в ведомстве.Аналогичные меры принимаются и в других регионах, освобожденных в рамках спецоперации, в частности, в Херсонской области и приазовской части Запорожской области на юге Украины. В городах и районах работают военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радиостанций, идет восстановление торговых связей с Крымом.С 30 мая в регионе принимают документы на вступление в российское гражданство. За два дня за паспортами обратились более 600 херсонцев. По словам Стремоусова, получить гражданство хотят порядка 80 процентов жителей области.Россия с 24 февраля проводит военную операцию на Украине. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".В Донецкой Народной Республике уже контролируются Волноваха, стратегически важный райцентр к югу от Донецка, Мариуполь — крупнейший город на побережье Азовского моря и Святогорск, где находится крупный православный монастырь в статусе лавры. В ЛНР союзными силами занята почти вся территория республики за исключением Лисичанска.

https://ria.ru/20220614/pasport-1795173218.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

донецкая народная республика, россия, в мире