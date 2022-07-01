https://ria.ru/20220701/pasporta-1799490125.html

В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

В Луганске заработал первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил журналистам замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:52

2022-07-01T10:52

2022-07-01T12:27

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луганск

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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. В Луганске заработал первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил журналистам замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.Он пояснил, что это сделано в рамках выполнения указа Владимира Путин от 24 апреля 2019 года об упрощенном порядке приема в российское гражданство граждан ДНР и ЛНР.Жители этих республик могут обратиться с заявлением о получении гражданства России без уплаты госпошлины.Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, количество обладателей российских паспортов в Донбассе уже превысило 775 тысяч человек, еще около 110 тысяч подали заявления.

https://ria.ru/20220415/grazhdane-1783770759.html

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луганск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, луганская народная республика, луганск