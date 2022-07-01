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В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 01.07.2022
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В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов
В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов
В Луганске заработал первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил журналистам замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T10:52
2022-07-01T12:27
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. В Луганске заработал первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил журналистам замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.Он пояснил, что это сделано в рамках выполнения указа Владимира Путин от 24 апреля 2019 года об упрощенном порядке приема в российское гражданство граждан ДНР и ЛНР.Жители этих республик могут обратиться с заявлением о получении гражданства России без уплаты госпошлины.Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, количество обладателей российских паспортов в Донбассе уже превысило 775 тысяч человек, еще около 110 тысяч подали заявления.
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луганская народная республика
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в мире, луганская народная республика, луганск
10:52 01.07.2022 (обновлено: 12:27 01.07.2022)
 
В ЛНР открыли первый пункт выдачи российских паспортов

В Луганске открыли первый на территории ЛНР пункт выдачи российских паспортов

© РИА НовостиБольшой баннер с Александром Невским в центре Луганска
Большой баннер с Александром Невским в центре Луганска
© РИА Новости
Большой баннер с Александром Невским в центре Луганска. Архивное фото
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. В Луганске заработал первый в ЛНР пункт выдачи российских паспортов, заявил журналистам замминистра внутренних дел республики Михаил Параскеев.

"Сегодня благодаря слаженной работе МВД ЛНР и МВД России открыт первый республиканский пункт выдачи паспортов российского гражданства в городе Луганске", — уточнил чиновник.

Он пояснил, что это сделано в рамках выполнения указа Владимира Путин от 24 апреля 2019 года об упрощенном порядке приема в российское гражданство граждан ДНР и ЛНР.
Жители этих республик могут обратиться с заявлением о получении гражданства России без уплаты госпошлины.
Как сообщил в феврале 2022 года первый замглавы комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Виктор Водолацкий, количество обладателей российских паспортов в Донбассе уже превысило 775 тысяч человек, еще около 110 тысяч подали заявления.
Выдача российских паспортов гражданам ДНР и ЛНР - РИА Новости, 1920, 15.04.2022
15 апреля, 17:21Донбасс. Геноцид. 2014-2022
Откуда в ДНР И ЛНР граждане России?С са̀мопровозглашением независимости ДНР и ЛНР в 2014 году местные жители массово стали получать российское гражданство. Для людей это было гарантом безопасности и возможностью спастись от войны. Почему это стало возможным? И действительно ли получение иностранного гражданства – случай, уникальный только для Донбасса?
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЛуганская Народная РеспубликаЛуганск
 
 
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