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Срок оформления российского паспорта сократили - РИА Новости, 01.07.2022
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Срок оформления российского паспорта сократили
Срок оформления российского паспорта сократили - РИА Новости, 01.07.2022
Срок оформления российского паспорта сократили
Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:14
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общество
россия
паспорт
москва
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля.Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД России.Теперь новый паспорт будет оформляться в течение указанного времени вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Нововведение коснется также паспорта с электронным носителем.До принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. Во всех остальных случаях закон отводил на эту процедуру 30 суток.
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общество, россия, паспорт, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
00:14 01.07.2022
 
Срок оформления российского паспорта сократили

Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкРоссийские паспорта
Российские паспорта - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля.
Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД России.
"Срок оформления паспорта не должен превышать 5 рабочих дней со дня приема территориальным органом министерства внутренних дел Российской Федерации документов от гражданина либо из многофункционального центра предоставления государственных и муниципальных услуг", — говорится в постановлении правительства.
Теперь новый паспорт будет оформляться в течение указанного времени вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Нововведение коснется также паспорта с электронным носителем.
До принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. Во всех остальных случаях закон отводил на эту процедуру 30 суток.
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