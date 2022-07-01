https://ria.ru/20220701/pasport-1799443175.html
Срок оформления российского паспорта сократили
Срок оформления российского паспорта сократили - РИА Новости, 01.07.2022
Срок оформления российского паспорта сократили
Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T00:14
2022-07-01T00:14
2022-07-01T00:14
общество
россия
паспорт
москва
министерство внутренних дел рф (мвд россии)
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней, соответствующие изменения вступили в силу 1 июля.Новшества регламентируются постановлением правительства и приказом МВД России.Теперь новый паспорт будет оформляться в течение указанного времени вне зависимости от места жительства, пребывания, фактического проживания или обстоятельств его замены. Нововведение коснется также паспорта с электронным носителем.До принятия изменений срок оформления паспорта составлял 10 дней, если необходимые документы поданы по месту жительства. Во всех остальных случаях закон отводил на эту процедуру 30 суток.
https://ria.ru/20220622/obschestvo-1797333465.html
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общество, россия, паспорт, москва, министерство внутренних дел рф (мвд россии)
Срок оформления российского паспорта сократили
Срок оформления паспорта гражданина Российской Федерации сократился до пяти дней