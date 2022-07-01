https://ria.ru/20220701/partnerstvo-1799521826.html
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:32
2022-07-01T12:32
2022-07-01T13:50
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - отметил Путин.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства
2022-07-01T12:32
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PT0M31S
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, белоруссия, владимир путин
12:32 01.07.2022 (обновлено: 13:50 01.07.2022)
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства