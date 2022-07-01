https://ria.ru/20220701/partnerstvo-1799521826.html

Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин

Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022

Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин

Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:32

2022-07-01T12:32

2022-07-01T13:50

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владимир путин

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - отметил Путин.

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Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства 2022-07-01T12:32 true PT0M31S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, россия, белоруссия, владимир путин