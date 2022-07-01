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Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
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Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин - РИА Новости, 01.07.2022
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин
Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:32
2022-07-01T13:50
в мире
россия
белоруссия
владимир путин
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля."Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - отметил Путин.
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Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства
Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства
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в мире, россия, белоруссия, владимир путин
12:32 01.07.2022 (обновлено: 13:50 01.07.2022)
 
Россия и Белоруссия достигли образцового уровня партнерства, заявил Путин

Путин: Россия и Белоруссия достигли образцового уровня стратегического партнерства

Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил, что РФ и Белоруссия смогли достичь образцового уровня стратегического партнерства и союзничества.
Соответствующее обращение к участникам IX Форума регионов России и Белоруссии опубликовано на сайте Кремля.
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"Главное, что Россия и Белоруссия не только хранят, но и преумножают славные традиции крепкой дружбы и взаимовыручки. Мы смогли достичь поистине образцового уровня стратегического партнерства и союзничества, а Союзное государство является примером по-настоящему взаимовыгодной и равноправной интеграции", - отметил Путин.
 
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