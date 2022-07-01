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Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек
Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек - РИА Новости, 01.07.2022
Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек
Число больных оспой обезьян в ФРГ превысило 1000 человек, сообщил в пятницу институт Роберта Коха. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T14:02
2022-07-01T14:02
2022-07-01T14:33
в мире
германия
оспа обезьян
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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Число больных оспой обезьян в ФРГ превысило 1000 человек, сообщил в пятницу институт Роберта Коха.Речь идет о "1054 случаях, информация о которых поступила из федеральных земель", говорится в сообщении на сайте эпидемиологического ведомства. Уровень угрозы для населения остается "ограниченным", подчеркнули в институте.За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал накануне "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.
германия
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, германия, оспа обезьян
14:02 01.07.2022 (обновлено: 14:33 01.07.2022)
Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек
Институт Коха: число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек