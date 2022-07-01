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Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек

Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек - РИА Новости, 01.07.2022

Число больных оспой обезьян в Германии превысило тысячу человек

Число больных оспой обезьян в ФРГ превысило 1000 человек, сообщил в пятницу институт Роберта Коха. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:02

2022-07-01T14:33

в мире

германия

оспа обезьян

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БЕРЛИН, 1 июл - РИА Новости. Число больных оспой обезьян в ФРГ превысило 1000 человек, сообщил в пятницу институт Роберта Коха.Речь идет о "1054 случаях, информация о которых поступила из федеральных земель", говорится в сообщении на сайте эпидемиологического ведомства. Уровень угрозы для населения остается "ограниченным", подчеркнули в институте.За последнее время в 51 стране мира выявлено более 5,1 тысячи случаев этого заболевания, при этом пути распространения инфекции не совсем понятны специалистам. Комитет Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайной ситуации признал накануне "чрезвычайный характер" вспышки оспы обезьян и призвал контролировать распространение инфекции.

германия

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, германия, оспа обезьян