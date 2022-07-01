https://ria.ru/20220701/oruzhie-1799448967.html

СМИ: Пентагон получил 1,3 тысячи предложений по созданию оружия для Украины

СМИ: Пентагон получил 1,3 тысячи предложений по созданию оружия для Украины - РИА Новости, 01.07.2022

СМИ: Пентагон получил 1,3 тысячи предложений по созданию оружия для Украины

Пентагон рассматривает порядка 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по разработке инновационных вооружений для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T02:45

2022-07-01T02:45

2022-07-01T02:45

специальная военная операция на украине

сергей лавров

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россия

министерство обороны сша

нато

дмитрий песков

в мире

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Пентагон рассматривает порядка 1,3 тысячи предложений от 800 компаний по разработке инновационных вооружений для Украины, сообщает телеканал CNN со ссылкой на представителя оборонного ведомства США.Как отмечается, Пентагон надеется сделать выбор в ближайшие недели.По данным телеканала, запрос Пентагона касался областей вооружения, которые были определены украинской стороной как ключевые с точки зрения военных потребностей: вооружения для противовоздушной, противотанковой, противопехотной и береговой обороны, беспилотные авиационные системы, системы контрбатарейной борьбы и средства защищенной связи.Россия ранее направила странам НАТО ноту из-за поставок вооружений Украине. Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. Во внешнеполитическом ведомстве РФ заявляли, что страны НАТО "играют с огнем", поставляя оружие на Украину. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков отмечал, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует успеху российско-украинских переговоров и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799310198.html

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сергей лавров, украина, россия, министерство обороны сша, нато, дмитрий песков, в мире, москва