https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом - РИА Новости, 01.07.2022
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом
Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:04
2022-07-01T09:04
2022-07-01T09:04
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коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "омикрон", в летние месяцы маловероятен", - говорится в сообщении.В настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом
Роспотребнадзор назвал значительный рост заражений "омикроном" летом маловероятным