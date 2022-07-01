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Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом - РИА Новости, 01.07.2022
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Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом - РИА Новости, 01.07.2022
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом
Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:04
2022-07-01T09:04
распространение коронавируса
коронавирус covid-19
коронавирус в россии
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
здоровье - общество
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "омикрон", в летние месяцы маловероятен", - говорится в сообщении.В настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, уточнили в пресс-службе.
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коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество
09:04 01.07.2022
 
Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом

Роспотребнадзор назвал значительный рост заражений "омикроном" летом маловероятным

© РИА Новости / Александр Кряжев / Перейти в фотобанкЭкспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска
Экспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Экспресс-тестирование на COVID-19 старшеклассников Новосибирска. Архивное фото
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора.
"По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "омикрон", в летние месяцы маловероятен", - говорится в сообщении.
В настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, уточнили в пресс-службе.
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