https://ria.ru/20220701/omikron-1799466474.html

Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом

Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом - РИА Новости, 01.07.2022

Роспотребнадзор оценил риск роста заражений "омикроном" летом

Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:04

2022-07-01T09:04

2022-07-01T09:04

распространение коронавируса

коронавирус covid-19

коронавирус в россии

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

здоровье - общество

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768855227_0:55:3072:1783_1920x0_80_0_0_d3f86ccfa001f90d025f65c04d086806.jpg

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Эксперты Роспотребнадзора считают маловероятным значительный рост заболеваемости коронавирусом, вызванный штаммом "омикрон", летом, сообщила пресс-служба Роспотребнадзора."По оценкам экспертов научных организаций Роспотребнадзора, значительный подъем заболеваемости, вызванный вариантом "омикрон", в летние месяцы маловероятен", - говорится в сообщении.В настоящее время устойчивое снижение заболеваемости коронавирусом наблюдается во всех возрастных группах, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220628/koronavirus-1798687198.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

коронавирус covid-19, коронавирус в россии, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), здоровье - общество