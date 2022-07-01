Оксфорд не вернет деньги, пожертвованные сыном Гуцериева, сообщили СМИ
Times: Оксфорд не вернет 2,6 миллиона фунтов стерлингов, пожертвованные сыном Гуцериева
Оксфордский университет . Архивное фото
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Оксфордский университет отказался вернуть пожертвование в размере 2,6 миллиона фунтов стерлингов, сделанное сыном российского предпринимателя Михаила Гуцериева, попавшего под санкции, сообщила в пятницу газета Times.
Пожертвование было сделано в мае 2019 года от лица Саида Гуцериева, сына Михаила Гуцериева. Это произошло за три года до введения против Гуцериева-старшего санкций в связи с его хорошими отношениями с президентом Белоруссии.
Саид Гуцериев был включен в обновленный санкционный список 29 июня. Отмечается, что санкции включают в себя заморозку активов. В качестве причины введения санкций в документе указано "получение выгоды от правительства России и его поддержка".
Ранее сообщалось, что Оксфордский университет призвали вернуть пожертвование или направить его в благотворительную организацию для восстановления Украины. Представитель Оксфорда заявил, что "университет поддерживает все санкции, принятые на фоне кризиса, и будет их придерживаться", однако пожертвование было сделано от лица Саида Гуцериева, который на тот момент не находился в санкционном списке.
После того, как санкции ввели в отношении не только Михаила Гуцериева, но и его сына, университет вновь призвали отказаться от полученных денег.
В Великобритании распространена традиция внесения пожертвований в университеты. Многие учебные учреждения исторически создавались и существовали за счет пожертвований частных лиц. В 2019 году Оксфорд получил рекордное пожертвование в истории британских университетов в размере 150 миллионов фунтов.