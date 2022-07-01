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Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений - РИА Новости, 01.07.2022
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Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений
Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений - РИА Новости, 01.07.2022
Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений
Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ, вступающий в силу в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T16:47
2022-07-01T17:35
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
здоровье - общество
россия
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
коронавирус covid-19
анна попова
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ, вступающий в силу в субботу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
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коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, анна попова
16:47 01.07.2022 (обновлено: 17:35 01.07.2022)
 
Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений

Глава Роспотребнадзора Попова подписала постановление об отмене мер по COVID-19 с 2 июля

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкПосетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве
Посетители в кафе на Малой Бронной улице в Москве - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ, вступающий в силу в субботу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
"Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе.
Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.
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Распространение коронавирусаКоронавирус в РоссииОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)Коронавирус COVID-19Анна Попова
 
 
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