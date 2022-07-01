https://ria.ru/20220701/ogranicheniya-1799632587.html

Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений

Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений - РИА Новости, 01.07.2022

Попова подписала постановление о приостановке ковидных ограничений

Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ, вступающий в силу в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T16:47

2022-07-01T16:47

2022-07-01T17:35

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

здоровье - общество

россия

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

коронавирус covid-19

анна попова

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Глава Роспотребнадзора Анна Попова подписала постановление о приостановке введенных из-за пандемии ограничений, соответствующий документ, вступающий в силу в субботу, опубликован на официальном интернет-портале правовой информации."Постановление вступает в силу со дня, следующего за днем его официального опубликования", - говорится в документе.Ранее пресс-служба Роспотребнадзора сообщила, что снимаются введенные из-за пандемии ограничения, в том числе масочный режим и запрет на работу общепита в ночное время. По данным ведомства, в течение последних четырех месяцев в России отмечается устойчивое снижение интенсивности эпидемического процесса по COVID-19. Недельный показатель заболеваемости снизился более чем в 64 раза с максимального в середине февраля и находится на минимальных значениях с начала пандемии.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

коронавирус в россии, общество, здоровье - общество, россия, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), коронавирус covid-19, анна попова