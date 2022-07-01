https://ria.ru/20220701/odessa-1799522572.html
В Кремле ответили на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе
В Кремле ответили на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе - РИА Новости, 01.07.2022
В Кремле ответили на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе
Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:33
2022-07-01T12:33
2022-07-01T15:54
специальная военная операция на украине
одесса
в мире
россия
украина
дмитрий песков
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МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ракетный удар по жилому дому в Одесской области."Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов", - сказал пресс-секретарь президента. Ранее Одесская прокуратура заявила, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли 19 человек. "Я могу сказать только это. Если какие-то необходимы детали, то я вам рекомендую обращаться в министерство обороны", - добавил Песков.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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одесса, в мире, россия, украина, дмитрий песков
12:33 01.07.2022 (обновлено: 15:54 01.07.2022)
В Кремле ответили на обвинения России в ударе по жилому дому в Одессе
Пресс-секретарь Песков: российские ВС работают только по военным объектам Украины
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Вооруженные силы РФ в ходе спецоперации не стреляют по гражданским целям, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков на просьбу журналистов прокомментировать ракетный удар по жилому дому в Одесской области.
"Я хочу вам еще раз напомнить слова президента Российской Федерации о том, что Вооруженные силы Российской Федерации в ходе специальной военной операции не работают по гражданским целям. Не работают по целям гражданским, гражданской инфраструктуры. Вместе с тем, они работают по складам, по военной амуниции, по предприятиям, где осуществляется подготовка и ремонт военной техники, складирование боеприпасов, места сосредоточения, тренировки и обучения наемников, в том числе иностранных наемников и националистических элементов", - сказал пресс-секретарь президента. Ранее Одесская прокуратура заявила, что в результате ракетного удара по жилому дому погибли 19 человек.
"Я могу сказать только это. Если какие-то необходимы детали, то я вам рекомендую обращаться в министерство обороны", - добавил Песков.
Россия
начала военную операцию на Украине
24 февраля. Президент Владимир Путин
назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса
.