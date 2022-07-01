19:48 01.07.2022 (обновлено: 22:48 01.07.2022)
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу
Генпрокуратура ЛНР: ВСУ при обстрелах пытаются разрушить промышленные объекты в тылу
© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза, заявили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.
"Вооружённые формирования Украины не оставляют попыток разрушить промышленные объекты, расположенные глубоко в тылу. По данным генеральной прокуратуры ЛНР, 1 июня текущего года в начале семи утра, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", в очередной раз осуществили обстрел города Ровеньки ЛНР. Предположительной целью являлась нефтебаза", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что "мерами противовоздушной обороны две ракеты были сбиты, однако осколочно-фугасная боевая часть сдетонировала при ударе о землю, в результате чего получили повреждения хозяйственные сооружения и гаражи, в одном из которых пожаром уничтожен автомобиль".
"Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР на месте проводят все необходимые следственные действия с целью документирования преступления, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины", - сообщили в генпрокуратуре.