https://ria.ru/20220701/obstrely-1799696774.html

В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу

В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу

Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза,... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T19:48

2022-07-01T19:48

2022-07-01T22:48

специальная военная операция на украине

в мире

луганская народная республика

украина

вооруженные силы украины

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/13/1796566530_0:110:3318:1976_1920x0_80_0_0_cdbff1042d7f13861ae89f1b4341fc52.jpg

ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза, заявили РИА Новости в прокуратуре ЛНР."Вооружённые формирования Украины не оставляют попыток разрушить промышленные объекты, расположенные глубоко в тылу. По данным генеральной прокуратуры ЛНР, 1 июня текущего года в начале семи утра, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", в очередной раз осуществили обстрел города Ровеньки ЛНР. Предположительной целью являлась нефтебаза", - сообщили в ведомстве.В прокуратуре отметили, что "мерами противовоздушной обороны две ракеты были сбиты, однако осколочно-фугасная боевая часть сдетонировала при ударе о землю, в результате чего получили повреждения хозяйственные сооружения и гаражи, в одном из которых пожаром уничтожен автомобиль"."Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР на месте проводят все необходимые следственные действия с целью документирования преступления, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины", - сообщили в генпрокуратуре.

https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799522857.html

луганская народная республика

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины