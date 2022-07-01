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В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу - РИА Новости, 01.07.2022
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В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу
Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза,... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T19:48
2022-07-01T22:48
специальная военная операция на украине
в мире
луганская народная республика
украина
вооруженные силы украины
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза, заявили РИА Новости в прокуратуре ЛНР."Вооружённые формирования Украины не оставляют попыток разрушить промышленные объекты, расположенные глубоко в тылу. По данным генеральной прокуратуры ЛНР, 1 июня текущего года в начале семи утра, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", в очередной раз осуществили обстрел города Ровеньки ЛНР. Предположительной целью являлась нефтебаза", - сообщили в ведомстве.В прокуратуре отметили, что "мерами противовоздушной обороны две ракеты были сбиты, однако осколочно-фугасная боевая часть сдетонировала при ударе о землю, в результате чего получили повреждения хозяйственные сооружения и гаражи, в одном из которых пожаром уничтожен автомобиль"."Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР на месте проводят все необходимые следственные действия с целью документирования преступления, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины", - сообщили в генпрокуратуре.
https://ria.ru/20220701/spetsoperatsiya-1799522857.html
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в мире, луганская народная республика, украина, вооруженные силы украины
19:48 01.07.2022 (обновлено: 22:48 01.07.2022)
 
В ЛНР заявили о попытках ВСУ разрушить промышленные объекты глубоко в тылу

Генпрокуратура ЛНР: ВСУ при обстрелах пытаются разрушить промышленные объекты в тылу

© AP Photo / Efrem LukatskyУкраинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© AP Photo / Efrem Lukatsky
Украинские солдаты ведут обстрел из американской гаубицы М777 в Донецкой области. Архивное фото
Читать ria.ru в
ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Украинские военные пытаются разрушить промышленные объекты Луганской Народной республики, целью обстрела города Ровеньки "Точкой-У" могла быть нефтебаза, заявили РИА Новости в прокуратуре ЛНР.
"Вооружённые формирования Украины не оставляют попыток разрушить промышленные объекты, расположенные глубоко в тылу. По данным генеральной прокуратуры ЛНР, 1 июня текущего года в начале семи утра, применяя оперативно-тактический ракетный комплекс "Точка-У", в очередной раз осуществили обстрел города Ровеньки ЛНР. Предположительной целью являлась нефтебаза", - сообщили в ведомстве.
В прокуратуре отметили, что "мерами противовоздушной обороны две ракеты были сбиты, однако осколочно-фугасная боевая часть сдетонировала при ударе о землю, в результате чего получили повреждения хозяйственные сооружения и гаражи, в одном из которых пожаром уничтожен автомобиль".
"Следователи Генеральной прокуратуры ЛНР на месте проводят все необходимые следственные действия с целью документирования преступления, совершенного боевиками вооруженных формирований Украины", - сообщили в генпрокуратуре.
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