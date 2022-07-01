https://ria.ru/20220701/obstrely-1799476009.html

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР

Украинские войска в 9.30 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:46

2022-07-01T09:46

2022-07-01T10:00

специальная военная операция на украине

в мире

украина

ясиноватая

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg

ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Ясиноватой был зафиксирован представительством в 9.15. Тогда украинские войска обстреляли город с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив пять снарядов.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

украина

ясиноватая

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Влада Копылова

Влада Копылова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

в мире, украина, ясиноватая