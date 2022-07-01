https://ria.ru/20220701/obstrely-1799476009.html
Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска в 9.30 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:46
2022-07-01T09:46
2022-07-01T10:00
специальная военная операция на украине
в мире
украина
ясиноватая
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_9c876578895e056d6fd200f03e74e740.jpg
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 9.30 мск снова обстреляли Ясиноватую, выпустив по городу 10 ракет из РСЗО "Град", сообщило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.) по направлению: 9.30 - населенный пункт Авдеевка - населенный пункт Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Предыдущий обстрел Ясиноватой был зафиксирован представительством в 9.15. Тогда украинские войска обстреляли город с применением артиллерии "натовского" калибра 155 миллиметров, выпустив пять снарядов.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
украина
ясиноватая
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/04/0e/1783561917_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_0260a34999c43f5a5a62f190bb6065d1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, украина, ясиноватая
09:46 01.07.2022 (обновлено: 10:00 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли из "Града" Ясиноватую в ДНР
Украинские войска выпустили десять ракет из "Града" по Ясиноватой в ДНР