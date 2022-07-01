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В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799673225.html
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2022
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина
Мирный житель погиб, еще четыре женщины получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:35
2022-07-01T19:03
специальная военная операция на украине
в мире
ясиноватая
донецкая народная республика
украина
сцкк
вооруженные силы украины
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четыре женщины получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой, ранены и убиты мирные жители. В результате обстрела города с позиций украинских боевиков были ранены: улица Дзержинского - женщина 1975 года рождения; улица Иловайская - женщина 1963 года рождения; улица Ореховая - женщина 1961 года рождения; улица Скрыпника - женщина 1980 года рождения. По улице Октябрьской погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о 12 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799665801.html
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в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины
18:35 01.07.2022 (обновлено: 19:03 01.07.2022)
 
В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

Штаб теробороны ДНР: при обстреле ВСУ Ясиноватой погиб мужчина, четыре женщины ранены

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкДом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой
Дом, обстрелянный из РСЗО Град ВСУ, в Ясиноватой - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Дом, обстрелянный из РСЗО "Град" ВСУ, в Ясиноватой. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четыре женщины получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
"ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой, ранены и убиты мирные жители. В результате обстрела города с позиций украинских боевиков были ранены: улица Дзержинского - женщина 1975 года рождения; улица Иловайская - женщина 1963 года рождения; улица Ореховая - женщина 1961 года рождения; улица Скрыпника - женщина 1980 года рождения. По улице Октябрьской погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о 12 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.
Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.
Кадры обстрела леса зажигательными снарядами под Лисичанском - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
Вчера, 18:10Специальная военная операция на Украине
ВСУ обстреливают леса под Лисичанском зажигательными снарядами
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреЯсиноватаяДонецкая Народная РеспубликаУкраинаСЦККВооруженные силы Украины
 
 
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