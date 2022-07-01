https://ria.ru/20220701/obstrel-1799673225.html

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина - РИА Новости, 01.07.2022

В Ясиноватой при обстреле погиб мужчина

Мирный житель погиб, еще четыре женщины получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:35

2022-07-01T18:35

2022-07-01T19:03

специальная военная операция на украине

в мире

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

сцкк

вооруженные силы украины

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб, еще четыре женщины получили ранения в результате обстрела Ясиноватой в Донецкой Народной Республике со стороны украинских войск, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики."ВФУ (вооруженные формирования Украины – ред.) нанесли массированный артиллерийский удар по Ясиноватой, ранены и убиты мирные жители. В результате обстрела города с позиций украинских боевиков были ранены: улица Дзержинского - женщина 1975 года рождения; улица Иловайская - женщина 1963 года рождения; улица Ореховая - женщина 1961 года рождения; улица Скрыпника - женщина 1980 года рождения. По улице Октябрьской погиб мирный житель, анкетные данные устанавливаются", - говорится в сообщении штаба в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее сообщало о 12 обстрелах Ясиноватой со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град" и из артиллерии калибром 155 миллиметров.Ясиноватая расположена примерно в 25 километрах к северу от Донецка, в ней находится крупнейшая в бывшем СССР железнодорожная станция. К западу от города, который с 2014 года контролируется ДНР, в направлении Авдеевки почти восемь лет проходит линия соприкосновения с боевыми позициями украинских войск.

https://ria.ru/20220701/lisichansk-1799665801.html

ясиноватая

донецкая народная республика

украина

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, ясиноватая, донецкая народная республика, украина, сцкк, вооруженные силы украины