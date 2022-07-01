https://ria.ru/20220701/obstrel-1799658745.html
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Украинские войска обстреляли в пятницу Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T17:49
2022-07-01T17:49
2022-07-01T17:50
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
украина
макеевка
нато
вооруженные силы украины
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска обстреляли в пятницу Петровский район Донецка, выпустив десять снарядов калибром 155 миллиметров, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 16.45 (время совпадает с мск - ред.) - н.п. Новомихайловка - г. Донецк (Петровский р-н): выпущено десять снарядов калибром 155 мм", - сообщает представительство в своем Telegram-канале.Кроме того, ведомство пишет, что в 16.45 украинские войска выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Горняцкому району Макеевки.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
https://ria.ru/20220701/naemniki-1799656875.html
https://ria.ru/20220701/drony-1799586694.html
донецк (днр)
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макеевка
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), украина, макеевка, нато, вооруженные силы украины, донецкая народная республика
17:49 01.07.2022 (обновлено: 17:50 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк 155-миллиметровыми снарядами
Представительство ДНР в СЦКК: ВСУ выпустили по Донецку десять 155-миллиметровых снарядов