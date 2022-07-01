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В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У" - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799511435.html
В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У"
В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У" - РИА Новости, 01.07.2022
В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У"
Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнило, что обстрел города Ровеньки велся из украинского... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:14
2022-07-01T12:29
специальная военная операция на украине
лнр
в мире
украина
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнило, что обстрел города Ровеньки велся из украинского комплекса "Точка-У".Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли город Ровеньки с помощью американской РСЗО М142 HIMARS, в 06.30 мск по городу было выпущено две ракеты."По уточненной информации представительства ЛНР в СЦКК, обстрел города Ровеньки велся с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По городу противником выпущено два ракеты с осколочно-фугасной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что из-за обстрела уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела. Жертв и пострадавших нет.
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лнр, в мире, украина
12:14 01.07.2022 (обновлено: 12:29 01.07.2022)
 
В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У"

В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У", а не с помощью американской РСЗО

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкВид на соседний дом через разбитое окно
Вид на соседний дом через разбитое окно - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнило, что обстрел города Ровеньки велся из украинского комплекса "Точка-У".
Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли город Ровеньки с помощью американской РСЗО М142 HIMARS, в 06.30 мск по городу было выпущено две ракеты.
"По уточненной информации представительства ЛНР в СЦКК, обстрел города Ровеньки велся с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По городу противником выпущено два ракеты с осколочно-фугасной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.
В представительстве добавили, что из-за обстрела уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела. Жертв и пострадавших нет.
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