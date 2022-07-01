https://ria.ru/20220701/obstrel-1799511435.html

В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У"

В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У" - РИА Новости, 01.07.2022

В ЛНР уточнили, что ВСУ обстреляли Ровеньки из "Точки-У"

Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнило, что обстрел города Ровеньки велся из украинского... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T12:14

2022-07-01T12:14

2022-07-01T12:29

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ЛУГАНСК, 1 июл - РИА Новости. Представительство Луганской Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации (СЦКК) уточнило, что обстрел города Ровеньки велся из украинского комплекса "Точка-У".Ранее представительство ЛНР в СЦКК сообщало, что украинские войска обстреляли город Ровеньки с помощью американской РСЗО М142 HIMARS, в 06.30 мск по городу было выпущено две ракеты."По уточненной информации представительства ЛНР в СЦКК, обстрел города Ровеньки велся с применением тактического ракетного комплекса "Точка-У". По городу противником выпущено два ракеты с осколочно-фугасной боевой частью", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале представительства.В представительстве добавили, что из-за обстрела уничтожен частный гараж и автомобиль, повреждена контактная сеть железнодорожного полотна, повреждено остекление в ряде производственных и административных зданий, прилегающих к местам обстрела. Жертв и пострадавших нет.

https://ria.ru/20220701/obstrel-1799513646.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

лнр, в мире, украина