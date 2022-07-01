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Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220701/obstrel-1799510175.html
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка
Украинские войска в 12.00 мск вновь выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T12:08
2022-07-01T12:44
специальная военная операция на украине
в мире
днр
украина
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск вновь выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 155 миллиметров.Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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в мире, днр, украина
12:08 01.07.2022 (обновлено: 12:44 01.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка

Украинские войска обстреляли Киевский район Донецка снарядами калибра 155 миллиметров

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка
Жилой дом в Киевском районе Донецка - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 12.00 мск вновь выпустили пять снарядов калибром 155 миллиметров по Киевскому району Донецка, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 12.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Пески - город Донецк (Киевский район): выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметров", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в пятницу сообщало о двух обстрелах Киевского района Донецка со стороны украинских войск. По городу выпустили 20 ракет из РСЗО "Град" и пять снарядов калибром 155 миллиметров.
Артиллерия калибром 155 миллиметров применяется странами НАТО. Также на Украине была разработана и изготовлена в единственном экземпляре колесная самоходная артиллерийская установка "Богдана" под такой калибр. Ранее США поставили Украине дальнобойные гаубицы M-777 калибром 155 миллиметров, украинские войска уже использовали их для обстрела городов, включая Донецк, в результате чего гибли мирные жители.
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