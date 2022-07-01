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Украинские войска обстреляли Воробьевку в ДНР из "Града"

Украинские войска обстреляли Воробьевку в ДНР из "Града" - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Воробьевку в ДНР из "Града"

Украинские войска в 10.00 мск выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Воробьевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T10:28

2022-07-01T10:28

2022-07-01T10:50

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска в 10.00 мск выпустили восемь ракет из РСЗО "Град" по населенному пункту Воробьевка в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 10.00 (совпадает с мск) – населенный пункт Николаевка-2 – населенный пункт Воробьевка: выпущено восемь ракет из БМ-21 "Град", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, по данным ведомства, украинские войска выпустили по Доломитному шесть мин калибром 120 миллиметров. По населенному пункту открыли огонь в 10.05.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр, украина