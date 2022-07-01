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Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T09:03
2022-07-01T09:03
2022-07-01T09:09
специальная военная операция на украине
в мире
днр
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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 541 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 34 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.Днем ранее было зафиксировано 33 факта ведения огня со стороны украинских войск.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, днр
09:03 01.07.2022 (обновлено: 09:09 01.07.2022)
Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР
В ДНР заявили о 67 обстрелах со стороны украинских войск за сутки