https://ria.ru/20220701/obstrel-1799466299.html

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска за сутки 67 раз обстреляли территорию ДНР

Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T09:03

2022-07-01T09:03

2022-07-01T09:09

специальная военная операция на украине

в мире

днр

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ДОНЕЦК, 1 июл - РИА Новости. Украинские войска за минувшие сутки 67 раз открывали огонь по территории ДНР, выпустив 541 боеприпас, сообщает представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За истекшие сутки представительство сообщало о 67 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.). Выпущено 541 единица различных боеприпасов", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Отмечается, что за сутки были повреждены 34 домостроения и 11 объектов гражданской инфраструктуры.Днем ранее было зафиксировано 33 факта ведения огня со стороны украинских войск.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

в мире, днр