https://ria.ru/20220701/obstrel-1799459527.html
Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS
Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS
Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T07:41
2022-07-01T07:41
2022-07-01T11:55
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
луганская народная республика
луганск
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ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.В 06:30 по городу выпустили две ракеты.Это уже второй случай использования американской системы против мирных жителей ЛНР, о котором сообщили в республике. Так, утром 28 июня ВСУ выпустили одну ракету по Перевальску. Как позднее стало известно, снаряд был оснащен кассетной частью.Американские РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 километров вошли в 11-й пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о котором объявили 1 июня. При этом в Белом доме подчеркивали, что Украина взяла на себя обязательство не использовать это оружие для обстрелов российской территории. В Москве такое заявление вызвало скепсис.Как отметил Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. В то же время Москва должна будет сделать "соответствующие выводы", если Вашингтон поставит Киеву ракеты дальнего действия. Это приведет к ударам по тем объектам, по которым их пока не наносят, пояснил президент. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием нацелено исключительно на максимальное затягивание конфликта.Россия направила всем странам ноту насчет поставок вооружений Украине. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые грузы с оружием для Киева становятся законной целью для российских военных.
https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск
07:41 01.07.2022 (обновлено: 11:55 01.07.2022)
Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS
Представительство ЛНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Ровеньки из РСЗО M142 HIMARS