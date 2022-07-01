https://ria.ru/20220701/obstrel-1799459527.html

Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS

Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Ровеньки в ЛНР из РСЗО M142 HIMARS

Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T07:41

2022-07-01T07:41

2022-07-01T11:55

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

луганская народная республика

луганск

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/01/1799465670_0:89:2887:1713_1920x0_80_0_0_4976d34767606cc7239b1c2c216ea009.jpg

ЛУГАНСК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска обстреляли город Ровеньки в Луганской Народной Республике из американской РСЗО М142 HIMARS, сообщило представительство ЛНР в СЦКК.В 06:30 по городу выпустили две ракеты.Это уже второй случай использования американской системы против мирных жителей ЛНР, о котором сообщили в республике. Так, утром 28 июня ВСУ выпустили одну ракету по Перевальску. Как позднее стало известно, снаряд был оснащен кассетной частью.Американские РСЗО HIMARS дальностью порядка 80 километров вошли в 11-й пакет военной помощи Киеву со стороны Вашингтона, о котором объявили 1 июня. При этом в Белом доме подчеркивали, что Украина взяла на себя обязательство не использовать это оружие для обстрелов российской территории. В Москве такое заявление вызвало скепсис.Как отметил Владимир Путин, эти поставки, по сути, ничего не меняют, так как призваны возместить уничтоженное в ходе спецоперации украинское вооружение. В то же время Москва должна будет сделать "соответствующие выводы", если Вашингтон поставит Киеву ракеты дальнего действия. Это приведет к ударам по тем объектам, по которым их пока не наносят, пояснил президент. Он подчеркнул, что снабжение Украины западным оружием нацелено исключительно на максимальное затягивание конфликта.Россия направила всем странам ноту насчет поставок вооружений Украине. По словам министра иностранных дел Сергея Лаврова, любые грузы с оружием для Киева становятся законной целью для российских военных.

https://ria.ru/20220630/ukraina-1799216337.html

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

луганская народная республика

луганск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, вооруженные силы украины, луганская народная республика, луганск