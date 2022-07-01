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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T04:42
2022-07-01T04:42
2022-07-01T04:42
специальная военная операция на украине
в мире
вооруженные силы украины
донецк (днр)
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что обстрел в направлении Новобахмутовки зафиксирован в 04.00 мск, "выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра".
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в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика
Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР
Представительство ДНР в СЦКК: украинские войска обстреляли Новобахмутовку