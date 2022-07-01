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Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР - РИА Новости, 01.07.2022

Украинские войска обстреляли Новобахмутовку в ДНР

Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T04:42

2022-07-01T04:42

2022-07-01T04:42

специальная военная операция на украине

в мире

вооруженные силы украины

донецк (днр)

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 1 июл — РИА Новости. Украинские войска в ночь на пятницу обстреляли населенный пункт Новобахмутовка в Донецкой Народной республике, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.Сообщается, что обстрел в направлении Новобахмутовки зафиксирован в 04.00 мск, "выпущено пять снарядов калибром 155 миллиметра".

донецк (днр)

донецкая народная республика

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в мире, вооруженные силы украины, донецк (днр), донецкая народная республика