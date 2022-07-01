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Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу
Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу - РИА Новости, 01.07.2022
Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу
Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:43
2022-07-01T18:43
2022-07-01T18:43
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СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet, борт вмещает 87 пассажиров. Регулярные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, прямые авиарейсы также летают в Дубай.
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу
Из аэропорта Сочи 1 июля впервые начались полеты в Шарджу