https://ria.ru/20220701/oae-1799665294.html

Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу

Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу - РИА Новости, 01.07.2022

Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу

Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил... РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:43

2022-07-01T18:43

2022-07-01T18:43

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СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet, борт вмещает 87 пассажиров. Регулярные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, прямые авиарейсы также летают в Дубай.

https://ria.ru/20220627/oae-1798346520.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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Лана Баева

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