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Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу - РИА Новости, 01.07.2022
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Туризм
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Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу
Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу - РИА Новости, 01.07.2022
Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу
Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил... РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:43
2022-07-01T18:43
туризм
туризм
sukhoi superjet 100 (ssj100)
дубай
шарджа (эмират)
шарджа (город)
новости - туризм
туристы
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СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".Уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet, борт вмещает 87 пассажиров. Регулярные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, прямые авиарейсы также летают в Дубай.
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туризм, sukhoi superjet 100 (ssj100), дубай, шарджа (эмират), шарджа (город), новости - туризм, туристы, куда можно лететь, отдых на море
18:43 01.07.2022
 
Аэропорт Сочи открыл прямые рейсы в Шарджу

Из аэропорта Сочи 1 июля впервые начались полеты в Шарджу

© Depositphotos / saiko3pЦентральный рынок Blue Souk в Шардже
Центральный рынок Blue Souk в Шардже - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© Depositphotos / saiko3p
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СОЧИ, 1 июл – РИА Новости. Прямые рейсы из Сочи в Шарджу (ОАЭ) впервые открылись с 1 июля в рамках расширения маршрутной сети, разработанной совместно с авиакомпанией "Россия", сообщил оператор кубанских аэропортов "Аэродинамика".
Уточняется, что полеты будут осуществляться на самолетах российского производства Sukhoi Superjet, борт вмещает 87 пассажиров. Регулярные рейсы будут выполняться четыре раза в неделю: по средам, пятницам, субботам и воскресеньям.
Как рассказали РИА Новости в пресс-службе аэропорта, прямые авиарейсы также летают в Дубай.
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ТуризмТуризмSukhoi Superjet 100 (SSJ100)ДубайШарджа (эмират)Шарджа (город)Новости - Туризмтуристыкуда можно лететьОтдых на море
 
 
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