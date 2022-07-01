Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"
Певица Дария "Нуки" Ставрович объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен.
"Я очень долго динамила эту идею по понятным причинам – потому что там надо петь каверы. У меня было огромное подозрение, не беспочвенное, что эти каверы тебе дают, что у тебя нет вообще никакой свободы выбора. Но я решила проверить на себе, пошла. В моем случае это оказалось неправдой. Я что хотела, то и пела", – рассказала солистка группы "Слот".
Ставрович была участницей шоу "Голос" в 2016 году в составе команды Григория Лепса. Тогда она считалась одной из самых ярких и харизматичных участниц, но в финал не прошла. Зато сохранила хорошие отношения со своим наставником – Лепс записал кавер-версию группы "Слот" под названием "Круги на воде".
На вопрос Стаса Ярушина о том, почему девушка выбрала в наставники именно Лепса, хотя к ней повернулись все члены звезды, она отказалась отвечать.
"Ой, можно я сейчас не буду это комментировать? Не хочу", – ответила Дария.
Недавно победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.