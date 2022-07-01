https://ria.ru/20220701/nuki-1799670912.html

Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"

Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос" - РИА Новости, 01.07.2022

Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"

Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:39

2022-07-01T18:39

2022-07-01T18:39

шоубиз

знаменитости

шоу "голос"

шоу-бизнес

григорий лепс

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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен.Ставрович была участницей шоу "Голос" в 2016 году в составе команды Григория Лепса. Тогда она считалась одной из самых ярких и харизматичных участниц, но в финал не прошла. Зато сохранила хорошие отношения со своим наставником – Лепс записал кавер-версию группы "Слот" под названием "Круги на воде".На вопрос Стаса Ярушина о том, почему девушка выбрала в наставники именно Лепса, хотя к ней повернулись все члены звезды, она отказалась отвечать.Недавно победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.

https://ria.ru/20220624/guberniev-1797762527.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, шоу "голос", шоу-бизнес, григорий лепс