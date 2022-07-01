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Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос" - РИА Новости, 01.07.2022
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Шоубиз
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Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"
Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос" - РИА Новости, 01.07.2022
Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"
Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:39
2022-07-01T18:39
шоубиз
знаменитости
шоу "голос"
шоу-бизнес
григорий лепс
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен.Ставрович была участницей шоу "Голос" в 2016 году в составе команды Григория Лепса. Тогда она считалась одной из самых ярких и харизматичных участниц, но в финал не прошла. Зато сохранила хорошие отношения со своим наставником – Лепс записал кавер-версию группы "Слот" под названием "Круги на воде".На вопрос Стаса Ярушина о том, почему девушка выбрала в наставники именно Лепса, хотя к ней повернулись все члены звезды, она отказалась отвечать.Недавно победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.
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знаменитости, шоу "голос", шоу-бизнес, григорий лепс
18:39 01.07.2022
 
Нуки объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"

Певица Дария "Нуки" Ставрович объяснила свое нежелание участвовать в шоу "Голос"

© РИА Новости / Павел Львов / Перейти в фотобанкАрктический музыкальный фестиваль в Териберке
Арктический музыкальный фестиваль в Териберке - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Павел Львов
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МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Певица Нуки (Дария Ставрович) рассказала, почему долго не хотела принимать участие в шоу "Голос". Она отметила, что не любит исполнять кавер-версии песен.

"Я очень долго динамила эту идею по понятным причинам – потому что там надо петь каверы. У меня было огромное подозрение, не беспочвенное, что эти каверы тебе дают, что у тебя нет вообще никакой свободы выбора. Но я решила проверить на себе, пошла. В моем случае это оказалось неправдой. Я что хотела, то и пела", – рассказала солистка группы "Слот".

Ставрович была участницей шоу "Голос" в 2016 году в составе команды Григория Лепса. Тогда она считалась одной из самых ярких и харизматичных участниц, но в финал не прошла. Зато сохранила хорошие отношения со своим наставником – Лепс записал кавер-версию группы "Слот" под названием "Круги на воде".
На вопрос Стаса Ярушина о том, почему девушка выбрала в наставники именно Лепса, хотя к ней повернулись все члены звезды, она отказалась отвечать.

"Ой, можно я сейчас не буду это комментировать? Не хочу", – ответила Дария.

Недавно победительница первого сезона "Голоса" Дина Гарипова впервые стала матерью.
Дмитрий Губерниев
24 июня, 11:15Шоубиз
Губерниев ответил на слухи об участии его сына в "Голосе"
 
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