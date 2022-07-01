https://ria.ru/20220701/norvegiya-1799668091.html

Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве

Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 01.07.2022

Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве

Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.07.2022

2022-07-01T18:18

2022-07-01T18:18

2022-07-01T18:18

в мире

норвегия

украина

владимир зеленский

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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с Владимиром Зеленским."Я продолжаю встречи с нашими партнерами и приветствую премьера Норвегии Йонаса Гара Стере в Киеве. Поддержка вашей страны важна и значима для нас", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Зеленского.В нем также опубликованы совместные фото Зеленского и премьера Норвегии.

https://ria.ru/20220617/eskalatsiya-1795940004.html

норвегия

украина

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Кирилл Волков

в мире, норвегия, украина, владимир зеленский