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Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 01.07.2022
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Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве
Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве - РИА Новости, 01.07.2022
Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве
Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с Владимиром Зеленским. РИА Новости, 01.07.2022
2022-07-01T18:18
2022-07-01T18:18
в мире
норвегия
украина
владимир зеленский
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МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с Владимиром Зеленским."Я продолжаю встречи с нашими партнерами и приветствую премьера Норвегии Йонаса Гара Стере в Киеве. Поддержка вашей страны важна и значима для нас", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Зеленского.В нем также опубликованы совместные фото Зеленского и премьера Норвегии.
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в мире, норвегия, украина, владимир зеленский
18:18 01.07.2022
 
Премьер Норвегии встретился с Зеленским в Киеве

Премьер Норвегии Стере прибыл в Киев и провел встречу с Зеленским

© РИА Новости / Михаил Фомичев / Перейти в фотобанкЙонас Гар Стере
Йонас Гар Стере - РИА Новости, 1920, 01.07.2022
© РИА Новости / Михаил Фомичев
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Йонас Гар Стере. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Премьер Норвегии Йонас Гар Стере прибыл с визитом в Киев и встретился с Владимиром Зеленским.
"Я продолжаю встречи с нашими партнерами и приветствую премьера Норвегии Йонаса Гара Стере в Киеве. Поддержка вашей страны важна и значима для нас", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале Зеленского.
В нем также опубликованы совместные фото Зеленского и премьера Норвегии.
Президент Украины Владимир Зеленский во время встречи с президентом Франции Эммануэлем Макроном, канцлером ФРГ Олафом Шольцем, премьер-министром Италии Марио Драги и президентом Румынии Клаусом Йоханнисом в Киеве - РИА Новости, 1920, 17.06.2022
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